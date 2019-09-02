Финансы
News.ruРубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов
Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:58, Вашингтон
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»
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Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Скорее всего, в России трансферное окно закроется в 0:00.
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В течение трех дней, с 30 августа по 1 сентября в Хоперском государственном природном заповеднике прошел трехдневный турслет, в котором приняли участие пациенты двух специализированных интернатов региона.
Московский Комсомолец 07:33
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Посол Хантсман рассказал, что будет сильно скучать по России
Покидающий пост посла США в России Джон Хантсман заявил, что будет скучать по России. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
Газета.Ru 09:56
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Мост просуществовал два дня и обрушился на Урале
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Газета.Ru 12:17
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Мошенники внедрили новый способ обмана россиян
Как сообщает Российская газета, в РФ появился новый способ мошенничества с банковскими картами. Мошенники становятся более изощренными.
Независимый публицист 12:25
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
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«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»
Спорт-Экспресс 11:42
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РИА Новости 04:53
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NI: страна-член НАТО заинтересовалась российскими истребителями
Турция, которая является членом НАТО, заявила о намерении распространить солидарность с Россией по С-400 и на другие сферы оборонной промышленности.
Газета.Ru 10:17
Экономика
ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений
В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ 02:22
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Общество
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Авто
Kia представила гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon
Южнокорейская компания Kia представила новые Kia XCeed и Ceed Sportswagon (SW) с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).
Автоновости дня 06:05
Общество
Трагедию Беслана вспомнят в Хабаровске
Информационная акция «День памяти Беслана» пройдет 3 сентября 2019 года на Комсомольской площади Хабаровска, сообщает «Открытый город» со ссылкой на организатор мероприятия.
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Авто
Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 брендов
Автоновости дня 04:07
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В Кургане произошел хлопок на газопроводе
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Здоровье
ВОЗ заявила, что на борьбу с Эболой требуется более $70 млн до конца года
Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что имеющихся сейчас на эти цели средств - чуть более $45 млн - хватит только до конца сентября и до конца года потребуется еще более $70 млн.
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Недавно разразился скандал, когда несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах.
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Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
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Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
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Авто
Skoda Scala получила версию Monte Carlo
В специальной версии дизайнеры решили окрасить в черный цвет — крышки зеркал заднего вида, радиаторную решетку, накладки порогов и шильдик Skoda на задней двери хэтчбека.
CarsWeek.ru 11:01
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Бегович может перейти в «Карабах»
Ранее Бегович уже выступал за различные английские команды, в том числе «Челси», «Портсмут», «Стоук Сити».
Спорт-Экспресс 10:38
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В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Политика
Путин назвал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу непорядочным человеком
Президент России Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в понедельник, 2 сентября, прокомментировал поведение руководителя управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, которая в августе оскорбительно отозвалась о пострадавших от паводка людях.
Известия 12:54
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Танкер «Совкомфлота» первым в мире прошел Севморпуть на СПГ
Крупнотоннажный нефтеналивной танкер "Совкомфлота" под именем "Проспект Королёва" первым в мире преодолел Северный морской путь (СМП) на сжиженном природном газе в рамках коммерческого рейса из Мурманска в Китай.
РИА Новости 10:50
Политика
Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции
Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00