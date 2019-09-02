Финансы

News.ruNews.ruРубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс валют упал на открытии торгов

Телеканал 360°вчера в 06:15

Рубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

News.ruвчера в 03:31

Рубль днем растет сильнее к евро, чем к доллару

ПРАЙМвчера в 06:09

Курс доллара сегодня: рубль вырос на открытии торгов

Свободная Прессавчера в 04:25

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13

Курс рубля начал укрепляться в начале торгов Московской биржи

Экономика сегоднявчера в 03:16

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Происшествия

СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве

РБК 06:38
Хоккей

«Авангард» одолел на выезде «Йокерит»

Спорт-Экспресс 13:48
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

RT на русском 06:46
Транспорт

На оранжевой ветке метро произошел сбой

Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Вести.Ru 09:18
Происшествия

В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона

Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Футбол

Представлен официальный логотип ЧМ-2022

Советский спорт 13:46
Происшествия

Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Политика

В парламенте Италии создали коалицию

Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия 14:27
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна

Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево

Интерфакс 09:51
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Известия вчера в 19:35
Политика

Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Российская газета 14:16
Общество

Подземный археологический музей построят в Кремле

Подземный археологический музей появится на территории Кремля. Экспертизу проекта строительства одобрили в Главгосэкспертизе России.
Вечерняя Москва 10:26
Происшествия

Пожар на складе пестицидов в Рязани ликвидировали

Пожарные потушили возгорание на складе пестицидов в районе Южного промышленного узла в Рязани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
ТАСС 13:08
Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Наука

Внезапно вода сама может производить перекись водорода

Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

REGNUM 08:03
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Шоу-бизнес

Гулькину уволили из «Миража» из-за невыхода на работу

Телепрограмма 11:58
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Футбол

ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко

На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50
Космос

Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска

Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 11:43
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Авто

Опубликованы первые снимки обновленного Toyota Yaris

Изменив стратегию, компания Toyota пересмотрела внешний дизайн и интерьер седана Toyota Yaris.
Car.ru 07:00
Армия и оружие

Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Авто

В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102

В интернете появились рендерные изображения современной интерпретации классического ВАЗ-2102 от независимых дизайнеров.
Тарантас Ньюс 07:15
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное