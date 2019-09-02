Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.

Рубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

Политика Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Музыка Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.

Общество Мощный тайфуна «Линлин» идёт с Филиппин на Приморье Синоптики прогнозируют тропическую депрессию, которая идёт с Филиппинского моря и к концу рабочей недели с дождями и ветром выйдет на Приморский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.

Финансы Падение нефти усилили введенные США и КНР пошлины Нефть подешевела на 2,5% на открытии торгов 2 сентября на фоне вступления в силу новых пошлин, введенных США и КНР, которые усилили опасения участников рынка касательно возможного снижения темпов роста глобальной экономики и спроса на сырье, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Общество Госдума займется урегулированием гаражного вопроса По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.

Интернет Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data Документ был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве по заказу «Сколково» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит).

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.

Политика Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный Российское НПО «Энергомаш» приступило к производству новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для использования на ракетах-носителях семейства «Ангара-А5», которые будут запускаться с космодрома Восточный.

Космос На марсоход Mars 2020 установили беспилотник 28 августа 2019 года аппарат в полетной конфигурации, заключенный в защитную капсулу, был установлен на корпус марсохода «Марс-2020», который находится в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA.

Авто Китайцы вновь клонировали Range Rover В Поднебесной началась сборка нового кроссовера Canticie, который на первый взгляд является точной копией британского Range Rover.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Экономика Правительство отказалось от Красноярского экономического форума Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Общество Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.

Экономика «Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".

Наука В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Происшествия Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.