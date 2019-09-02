Финансы

News.ruNews.ruРубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:25

Курс валют упал на открытии торгов

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Эксперт: «Скорее всего, мы увидим укрепление рубля, но не в сентябре»

BFM.ru01 сентября в 10:22

Рубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

News.ruвчера в 03:31

Курс доллара снизился до 66,72 рубля

ТАССвчера в 03:08

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 00:56, Вашингтон
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма

Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском вчера в 14:04
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество

Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму

Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия вчера в 11:27
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Музыка

Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни

Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru вчера в 17:02
Общество

Мощный тайфуна «Линлин» идёт с Филиппин на Приморье

Синоптики прогнозируют тропическую депрессию, которая идёт с Филиппинского моря и к концу рабочей недели с дождями и ветром выйдет на Приморский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:11
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини

В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости вчера в 15:04
Финансы

Падение нефти усилили введенные США и КНР пошлины

Нефть подешевела на 2,5% на открытии торгов 2 сентября на фоне вступления в силу новых пошлин, введенных США и КНР, которые усилили опасения участников рынка касательно возможного снижения темпов роста глобальной экономики и спроса на сырье, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
REGNUM вчера в 08:56
Общество

Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Интернет

Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data

Документ был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве по заказу «Сколково» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит).
РБК 00:48
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика

Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный

Российское НПО «Энергомаш» приступило к производству новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для использования на ракетах-носителях семейства «Ангара-А5», которые будут запускаться с космодрома Восточный.
RT на русском вчера в 18:30
Космос

На марсоход Mars 2020 установили беспилотник

28 августа 2019 года аппарат в полетной конфигурации, заключенный в защитную капсулу, был установлен на корпус марсохода «Марс-2020», который находится в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA.
N+1 вчера в 02:57
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

ТК Звезда 00:40
Авто

Китайцы вновь клонировали Range Rover

В Поднебесной началась сборка нового кроссовера Canticie, который на первый взгляд является точной копией британского Range Rover.
SpeedMe вчера в 03:57
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Экономика

Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском вчера в 10:53
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия

Журналиста Азара отпустили из отделения полиции

RT на русском вчера в 18:02
Футбол

Икарди официально стал игроком «ПСЖ»

Sportbox.RU вчера в 17:26
Происшествия

В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу

Российская газета 00:38
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Экономика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Наука

В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Происшествия

Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане

В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.
REGNUM 00:22
Политика

В России изменили правила призыва в армию

В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
Актуальные Новости 01 сентября в 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
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