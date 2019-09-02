Финансы
News.ruРубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов
Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 00:56, Вашингтон
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия вчера в 11:27
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Музыка
Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru вчера в 17:02
Общество
Мощный тайфуна «Линлин» идёт с Филиппин на Приморье
Синоптики прогнозируют тропическую депрессию, которая идёт с Филиппинского моря и к концу рабочей недели с дождями и ветром выйдет на Приморский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:11
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини
В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости вчера в 15:04
Финансы
Падение нефти усилили введенные США и КНР пошлины
Нефть подешевела на 2,5% на открытии торгов 2 сентября на фоне вступления в силу новых пошлин, введенных США и КНР, которые усилили опасения участников рынка касательно возможного снижения темпов роста глобальной экономики и спроса на сырье, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
REGNUM вчера в 08:56
Общество
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса
По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Интернет
Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data
Документ был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве по заказу «Сколково» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит).
РБК 00:48
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный
Российское НПО «Энергомаш» приступило к производству новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для использования на ракетах-носителях семейства «Ангара-А5», которые будут запускаться с космодрома Восточный.
RT на русском вчера в 18:30
Космос
На марсоход Mars 2020 установили беспилотник
28 августа 2019 года аппарат в полетной конфигурации, заключенный в защитную капсулу, был установлен на корпус марсохода «Марс-2020», который находится в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA.
N+1 вчера в 02:57
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Авто
Китайцы вновь клонировали Range Rover
В Поднебесной началась сборка нового кроссовера Canticie, который на первый взгляд является точной копией британского Range Rover.
SpeedMe вчера в 03:57
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
RT на русском вчера в 18:02
Футбол
Икарди официально стал игроком «ПСЖ»
Sportbox.RU вчера в 17:26
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
Российская газета 00:38
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Происшествия
Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане
В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.
REGNUM 00:22
Политика
В России изменили правила призыва в армию
В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
Актуальные Новости 01 сентября в 01:47