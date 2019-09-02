Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.

Рубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

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