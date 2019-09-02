Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.

Рубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Кино Скончался режиссер Борис Рычков Режиссер, сценарист документального кино, народный артист РСФСР Борис Рычков скончался в воскресенье на 82-м году жизни, об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Политика «Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Авто Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).

Общество Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штатах Южная Каролина и Джорджия.

Происшествия Загоревшееся у берегов Калифорнии судно затонуло Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло.

Политика Президент Польши выступил против возвращения России в G8 Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос о возможном возвращении России в G8 является сложным, поскольку политика Москвы не позволяет вести с ней дела в нормальном русле.

Политика Фреска с изображением Захарченко украсила итальянский Турин 31 августа, в годовщину гибели первого Главы ДНР, в парке уличного искусства в Турине появилась фреска в честь Александра Захарченко.

Футбол Коноплянка стал игроком «Шахтера» Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».

Происшествия Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.

Политика Президент Германии попросил у Польши прощения за Вторую мировую войну Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятий в польском городе Велюнь по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, попросил прощения у поляков.

Политика «Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Культура Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.

Кино Фильм «Матрица» снова выйдет в прокат в России Оригинальная лента вышла на экраны в 1999 году. При бюджете в 63 миллиона долларов она собрала в прокате 463 миллиона.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Политика Джонсон призвал депутатов не откладывать Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания Brexit.

Футбол Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», Ареола — в «Реал» Голкипер «Реала» Кейлор Навас подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение с 32-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2023 года.

Армия и оружие Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин с женой проводили в школу дочь Началовой После развода футболист продолжал общаться с общей дочерью пары Верой, а когда певицы не стало, отец взял на себя заботы о девочке, как и родители Юлии.