Финансы
News.ruРубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов
Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Кино
Скончался режиссер Борис Рычков
Режиссер, сценарист документального кино, народный артист РСФСР Борис Рычков скончался в воскресенье на 82-м году жизни, об этом сообщил Союз кинематографистов России.
ФАН 13:15
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Общество
Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штатах Южная Каролина и Джорджия.
РБК 01:50
Происшествия
Загоревшееся у берегов Калифорнии судно затонуло
Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло.
RT на русском 12:34
Политика
Президент Польши выступил против возвращения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос о возможном возвращении России в G8 является сложным, поскольку политика Москвы не позволяет вести с ней дела в нормальном русле.
Интерфакс 10:45
Политика
Фреска с изображением Захарченко украсила итальянский Турин
31 августа, в годовщину гибели первого Главы ДНР, в парке уличного искусства в Турине появилась фреска в честь Александра Захарченко.
Новостной фронт 12:06
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Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
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Коноплянка стал игроком «Шахтера»
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».
Sportbox.RU 13:02
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Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод
Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод Супруги официально разводятся.
Экспресс газета 01:46
Происшествия
Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков
Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.
REGNUM 12:59
Футбол
Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»
Защитник Миха Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи», сообщают пресс-службы клубов.
Спорт-Экспресс 13:26
Политика
Президент Германии попросил у Польши прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятий в польском городе Велюнь по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, попросил прощения у поляков.
Радио Sputnik вчера в 07:21
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:15
Культура
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
REGNUM 11:33
Кино
Фильм «Матрица» снова выйдет в прокат в России
Оригинальная лента вышла на экраны в 1999 году. При бюджете в 63 миллиона долларов она собрала в прокате 463 миллиона.
Говорит Москва 12:57
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Джонсон призвал депутатов не откладывать Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания Brexit.
News.ru 13:34
Футбол
Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», Ареола — в «Реал»
Голкипер «Реала» Кейлор Навас подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение с 32-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2023 года.
Sport24.ru 12:13
Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин с женой проводили в школу дочь Началовой
После развода футболист продолжал общаться с общей дочерью пары Верой, а когда певицы не стало, отец взял на себя заботы о девочке, как и родители Юлии.
Телепрограмма 12:58
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16