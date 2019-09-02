Финансы

News.ruNews.ruРубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль чуть укрепляется к доллару и евро в понедельник вечером на фоне стабильной внешней конъюнктуры

Финмаркет12:40

Рубль вечером стабилен к доллару и подрастает к евро

ПРАЙМ13:31

Рубль умеренно укрепился на старте торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:26

Рубль укрепляется в начале валютной сессии

Банки.ру03:33

Рубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

News.ru03:31

По данным Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю снизились

Независимая газета03:40

Первые сентябрьские торги рубль начал ростом к доллару и евро. В плюсе и биржевые индексы

Интересант03:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:29, Вашингтон
Кино

Юрий Дудь выпустил фильм о Беслане

Московский Комсомолец 04:57
Политика

Путин раскритиковал назвавшую пострадавших от паводка бичами чиновницу

Lenta.ru 13:14
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

Lenta.ru 15:14
Политика

Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского

RT на русском 14:53
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Lenta.ru 08:42
Культура

Александр Розенбаум перенес плановую операцию

ТАСС 07:30
Теннис

Первая ракетка мира Осака проиграла Бенчич и покинула US Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила первую ракетку мира японку Наоми Осаку в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США.
ProstoProSport 14:20
Авто

Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости

Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Происшествия

Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина

Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru 13:20
Общество

Скончалась переводчик Корана Валерия Порохова

IslamNews 09:56
Футбол

Футболист Ташаев перешел из «Спартака» в «Рубин»

Российский полузащитник Александр Ташаев перешел из московского "Спартака" в казанский "Рубин" на правах аренды.
ТАСС 15:05
Политика

Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
Ведомости 10:18
Армия и оружие

ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35

Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений.
Военное обозрение 00:45
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Путешествия

Индия снизила стоимость электронных виз

Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс 07:58
Происшествия

В Липецке выясняют обстоятельства нападения циркового льва на женщину

РИА Новости 14:09
Политика

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Вести.Ru вчера в 13:39
Происшествия

В Кабуле прогремел мощный взрыв

РИА Новости 14:05
Происшествия

В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

РИА Новости 12:47
Политика

Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта

Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Интернет

Facebook откажется от счетчика лайков

Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Общество

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Футбол

Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»

Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом.
Sport24.ru 13:30
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Политика

Турция назвала условие покупки у России дополнительных С-400

РБК 14:56
Общество

Джонсон привел на Даунинг-стрит щенка из приюта

По словам источников издания, пара хотела, чтобы вместе с ней в их резиденции - на Даунинг-стрит - жила собака.
Интерфакс 10:09
Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru 02:42
Наука

Физики впервые измерили колебания стабильного жидкого кольца

Французские физики впервые измерили частоту колебаний стабильного ртутного кольца, зажатого между двумя прозрачными пластинками.
N+1 06:05
Политика

Зеленский поручил отменить на Украине мораторий на продажу земли

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил отменить в стране мораторий на продажу земли – он предложил до 1 октября 2019 года внести в украинский парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.
Expert.ru 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное