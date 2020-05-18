Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Начальник департамента соцразвития Смоленской области уволена Смоленск, 18 мая 2020, 20:31 — REGNUM Татьяна Конашенкова уволена с поста руководителя департамента по социальному развитию Смоленской области после вспышки заражения коронавирусом в геронтологическом центре «Вишенки».

Футбол «Спартак» заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды из "Крыльев Советов" в январе. Красно-белые воспользовались правом выкупа контракта футболиста.

Футбол Эрлинг Холанд не перейдёт в «Реал» до лета 2022 года Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сможет перейти в мадридский «Реал» раньше лета 2022 года, утверждает AS.

Общество В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати. 909

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Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 324

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65

Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 12

Авто Skoda приостановила поставки модели Octavia Пока нет точной информации, выявлена ли эта проблема у Skoda Octavia, но решение о приостановке поставок этой модели уже принято.

Киберспорт Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty. 1

Происшествия Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды. 943

Экономика Huawei заняла 40% рынка смартфонов в России Китайская Huawei по итогам первого квартала 2020 года смогла укрепить лидерство на российском рынке, заняв 40% в поставках смартфонов в страну, что стало рекордной долей для компании, следует из отчета IDC, с которым ознакомился "Ъ". 1

Общество Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. 2K

Кино Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".