Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 79 рублей
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Общество
Начальник департамента соцразвития Смоленской области уволена
Смоленск, 18 мая 2020, 20:31 — REGNUM Татьяна Конашенкова уволена с поста руководителя департамента по социальному развитию Смоленской области после вспышки заражения коронавирусом в геронтологическом центре «Вишенки».
REGNUM 13:31
Футбол
«Спартак» заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды из "Крыльев Советов" в январе. Красно-белые воспользовались правом выкупа контракта футболиста.
Bobsoccer 09:58
Здоровье
В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом
В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
FlashNord 15:11
Футбол
Эрлинг Холанд не перейдёт в «Реал» до лета 2022 года
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сможет перейти в мадридский «Реал» раньше лета 2022 года, утверждает AS.
Чемпионат 15:31
Общество
В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати.
РИА Новости 14:24
Политика
СБУ начала расследование госизмены Кучмы и главы офиса Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование возможной госизмены главы офиса президента Андрея Ермака и второго президента страны Леонида Кучмы.
Lenta.ru 14:30
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Игры
Продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий
CyberSport.ru 10:26
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили 01:50
Армия и оружие
Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»
"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета 01:36
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Авто
Skoda приостановила поставки модели Octavia
Пока нет точной информации, выявлена ли эта проблема у Skoda Octavia, но решение о приостановке поставок этой модели уже принято.
Тарантас Ньюс 08:20
Киберспорт
Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops
Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
Игромания.ру 12:26
Происшествия
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ 13:00
Игры
Ghost of Tsushima займет 50 ГБ свободного места на жестком диске
18 мая стало известно, что для установки Ghost of Tsushima пользователям понадобится около 50 ГБ свободного места на жестком диске PS4.
CyberSport.ru 11:22
Экономика
Huawei заняла 40% рынка смартфонов в России
Китайская Huawei по итогам первого квартала 2020 года смогла укрепить лидерство на российском рынке, заняв 40% в поставках смартфонов в страну, что стало рекордной долей для компании, следует из отчета IDC, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 07:36
Общество
Самые недооцененные города России назвал Forbes
Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
Общество
Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
Кино
Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване
Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
Газета.Ru 11:12
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 14:28