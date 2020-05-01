Финансы
КоммерсантъКурс рубля в апреле вырос более чем на 5%
Рубль в апреле вырос на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Рубль вырос в апреле более чем на 5%, компенсировав около половины провала марта
ПРАЙМ30 апреля в 17:23
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Комментарии
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Работающие в коронавирусных стационарах в Москве студенты получат до 175 тыс. рублей
Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры - 115 тыс. рублей, на должности медсестры - 175 тыс. рублей.
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Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
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Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
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Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
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Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
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В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
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