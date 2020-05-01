Рубль в апреле вырос на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс рубля в апреле вырос более чем на 5%

Общество Названы регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом Москва, 4 мая 2020, 11:09 — REGNUM В России за минувшие сутки зафиксирован после проведения исследований 10 581 новый случай заражения коронавирусом. 159

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Общество В Польше после 1,5 месяцев простоя открываются торговые центры Власти Польши приняли решение возобновить с понедельника, 4 мая, работу торговых центров, которые были закрыты 1,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса.

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