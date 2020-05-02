Рубль в апреле вырос более чем на 5% к доллару и евро В настоящее время доллар равен по стоимости 74,40 рубля, евро - 81,45 рубля. Российская национальная валюта заметно выросла за последний месяц в масштабах мирового финансового рынка.

Рубль в апреле вырос более чем на 5% к доллару и евро

Экономика Коронавирус увеличил благосостояние ряда миллиардеров Состояние восьми миллиардеров выросло на миллиарды долларов на фоне ситуации с распространением COVID-19, сообщил директор Программы по вопросам неравенства и общественного благосостояния в Институте политических исследований Чак Коллинз.

Здоровье Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина. 9

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии. 272

Политика Пушков прокомментировал обвинения США в отношении Китая Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обвинения в адрес КНР в лабораторном создании коронавируса нужны Соединенным Штатам для создания «эффекта внешнего врага» на фоне предвыборной гонки американского лидера Дональда Трампа. 2

Музыка Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион В Великобритании на аукцион выставлена никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра - бывших участников легендарной английской группы The Beatles.

Гаджеты В России появился новый китайский смартфон за 4 тысячи рублей На отечественном рынке стартовали продажи смартфона Itel A25 – ультрабюджетной модели, оценивающейся в 4 190 рублей.

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 51

Общество Поиск вакцины от коронавируса займет годы — Минздрав Германии На разработку вакцины от нового коронавируса может уйти несколько лет, считает глава Минздрава Германии Йенс Шпан, 3 мая он заявил об этом в эфире телеканала АRD.

Авто Peugeot собирается показать более дешевую вариацию Peugeot e-208 На сегодняшний день Peugeot e-208 предлагается лишь с аккумуляторной батареей на 50 кВт / ч, которая обеспечивает заявленную максимальную дальность 339 км. Может быть, модель Peugeot с меньшим диапазоном потеряет около 25 % емкости батареи, понизив отдачу системы до 37 кВт и предложив новый максимальный запас хода около 241 км.

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Здоровье В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. 38

Авто Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года. 35

Шоу-бизнес 66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился. 93

Происшествия В Бурятии в психинтернате для детей нашли коронавирус Коронавирус добрался до Баянгольского психоневрологического интерната для детей (далее – ПНИ), который находится в Закаменском районе.

Путешествия Названы готовые принять туристов первыми страны Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. 4