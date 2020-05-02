Финансы
ТК ЗвездаРубль в апреле вырос более чем на 5% к доллару и евро
Рубль в апреле вырос более чем на 5% к доллару и евро В настоящее время доллар равен по стоимости 74,40 рубля, евро - 81,45 рубля. Российская национальная валюта заметно выросла за последний месяц в масштабах мирового финансового рынка.
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Рубль вырос в апреле более чем на 5%, компенсировав около половины провала марта
ПРАЙМ30 апреля в 17:23
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Комментарии
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Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
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Пушков прокомментировал обвинения США в отношении Китая
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обвинения в адрес КНР в лабораторном создании коронавируса нужны Соединенным Штатам для создания «эффекта внешнего врага» на фоне предвыборной гонки американского лидера Дональда Трампа.
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Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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Поиск вакцины от коронавируса займет годы — Минздрав Германии
На разработку вакцины от нового коронавируса может уйти несколько лет, считает глава Минздрава Германии Йенс Шпан, 3 мая он заявил об этом в эфире телеканала АRD.
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Peugeot собирается показать более дешевую вариацию Peugeot e-208
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«Динамо» интересуется хавбеком «Монпелье» Ле Таллеком
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Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
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Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
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Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
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Коронавирус добрался до Баянгольского психоневрологического интерната для детей (далее – ПНИ), который находится в Закаменском районе.
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