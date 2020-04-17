Курс евро опустился ниже 80 рублей

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На 10:07 по московскому времени доллар торгуется по 73,69 рубля (-0,63%). Курс евро упал на 0,51% до 79,945 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся, он составляет 2 554,25 процентных пункта (1,03%).