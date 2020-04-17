Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов чуть укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже выигрывает у доллара США и евро. Так, по состоянию на 10:32 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 11 копеек к предыдущему закрытию до 74,0375 рубля.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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