Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже выигрывает у доллара США и евро. Так, по состоянию на 10:32 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 11 копеек к предыдущему закрытию до 74,0375 рубля.

Рубль в ходе торгов чуть укрепляется к доллару и евро

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