Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Футбол
Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА
CT news вчера в 13:11
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 04:10
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
Здоровье
Медики рассказали, как не заразиться COVID-19 в отпуске
Невзирая на немного утихшую, но все же реальную опасность заразиться коронавирусом, многие россияне выбирают летом выездной отдых.
Канал 7+ 04:15
Общество
Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой
Жители коттеджного поселка «Сибирская долина» под Барнаулом перекрыли Змеиногорский тракт, чтобы обратить внимание власти и правоохранительных органов на проблему с водой.
URA.Ru 01:50
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%.
РБК вчера в 17:06
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Общество
Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки
ИЦК сообщает, что за сутки в РФ подтверждено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 субъектах. Из них у 32,7% вирус протекает бессимптомно.
Piter.tv 23 июня в 03:35
Общество
Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен
Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Общество
Минздрав: Прикамье готово ко второму этапу снятия ограничений
От имени губернатора региона подготовлено письмо в Роспотребнадзор с предложением изменить для Прикамья коэффициент введения второго этапа снятия ограничений.
Вести.Ru 03:45
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Врачам краевой больницы незаконно сократили стимулирующие выплаты
Как выяснили во время проверки сотрудники прокуратуры, в КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» при получении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи лицам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» допущены нарушения прав сотрудников.
Среда24 03:51
Происшествия
Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса
На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 22:10
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Футбол
Дмитрий Комбаров: итоги сезона РПЛ уже не будут справедливыми на 100%
Футболист самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал Анатолию Самохвалову о своем видении недостатков возобновленного чемпионата России, восхитился владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким, объяснил, почему клуб "Сочи" ни в чем не виноват в истории с матчем против "Ростова", а также посоветовал не пиарить движение Black Lives Matter.
РИА Новости 03:30
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости вчера в 12:27
Энергетика
Цены на нефть продолжили обваливаться
Цены на нефть продолжают падение из-за того, что в США третью неделю подряд растут запасы «черного золота».
Московский Комсомолец 01:56
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Общество
Началось голосование по внесению поправок в Конституцию России
25 июня началось голосование по внесению поправок в Конституцию России.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 01:12