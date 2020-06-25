Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Рубль не выдержал давления дешевеющей нефти

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Рубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

ТАСС03:04
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Футбол

Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

CT news вчера в 13:11
Религия

Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны

Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
76
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
794
Происшествия

ФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве

BFM.ru 00:15
3,3K
Финансы

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 04:10
99
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Общество

В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина

В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47
75
Происшествия

В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
23
Здоровье

Медики рассказали, как не заразиться COVID-19 в отпуске

Невзирая на немного утихшую, но все же реальную опасность заразиться коронавирусом, многие россияне выбирают летом выездной отдых.
Канал 7+ 04:15
Общество

Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой

Жители коттеджного поселка «Сибирская долина» под Барнаулом перекрыли Змеиногорский тракт, чтобы обратить внимание власти и правоохранительных органов на проблему с водой.
URA.Ru 01:50
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Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%.
РБК вчера в 17:06
46
Политика

Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Общество

Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

ИЦК сообщает, что за сутки в РФ подтверждено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 субъектах. Из них у 32,7% вирус протекает бессимптомно.
Piter.tv 23 июня в 03:35
313
Общество

Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен

Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
1K
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
157
Общество

Минздрав: Прикамье готово ко второму этапу снятия ограничений

От имени губернатора региона подготовлено письмо в Роспотребнадзор с предложением изменить для Прикамья коэффициент введения второго этапа снятия ограничений.
Вести.Ru 03:45
11
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Происшествия

Врачам краевой больницы незаконно сократили стимулирующие выплаты

Как выяснили во время проверки сотрудники прокуратуры, в КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» при получении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи лицам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» допущены нарушения прав сотрудников.
Среда24 03:51
Происшествия

Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса

На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 22:10
8
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
745
Общество

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
2
Шоу-бизнес

Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Футбол

Дмитрий Комбаров: итоги сезона РПЛ уже не будут справедливыми на 100%

Футболист самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал Анатолию Самохвалову о своем видении недостатков возобновленного чемпионата России, восхитился владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким, объяснил, почему клуб "Сочи" ни в чем не виноват в истории с матчем против "Ростова", а также посоветовал не пиарить движение Black Lives Matter.
РИА Новости 03:30
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости вчера в 12:27
1,9K
Энергетика

Цены на нефть продолжили обваливаться

Цены на нефть продолжают падение из-за того, что в США третью неделю подряд растут запасы «черного золота».
Московский Комсомолец 01:56
7
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7K
Общество

Началось голосование по внесению поправок в Конституцию России

25 июня началось голосование по внесению поправок в Конституцию России.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 01:12
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