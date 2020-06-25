Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже ощутимо слабеет к доллару США и евро. Так, по состоянию на 10:30 мск курс доллара расчетами «на завтра» вырос почти на 60 копеек к предыдущему закрытию до 69,46 рубля.

Рубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро

Политика Лукашенко осудил рост фейковых новостей накануне выборов Что касается новых кадровых назначений, то источник в администрации президента уточнил, что послом в Швейцарской Конфедерации назначен Ганевич Александр Дормидонтович, а дипмиссию в Венесуэле возглавит Молчан Андрей Леонидович. 529

Шоу-бизнес Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты. 588

Происшествия Пожар в музее в Нижнем Новгороде локализовали Пожарные локализовали возгорание в Литературном музее А. М. Горького в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ. 20

Общество В Башкирии на день запретят продажу алкоголя Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий. 6

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 1,9K

Общество Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам «Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве. 263

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,9K

Футбол Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио» В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.

Политика Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН» Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук. 41

Авто Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады. 3

Политика Совфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС. 91

Энергетика ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран. 1

Политика Помпео: ФРГ не считает Россию достаточно серьезной угрозой Госсекретарь США Майк Помпео завил, что траты ФРГ на оборону говорят о том, что Берлин в отличие от США не считает Россию достаточно серьезной угрозой, передает ТАСС.

Происшествия Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него. 4,7K

Экономика Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО. 20

Футбол Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании Антон Заболотный, выступающий на позиции игрока нападения в российском профессиональном футбольном клубе "Сочи", с иронией поделился мнением о дебюте в испанском чемпионате по футболу Луки Ромеро, 15-летнего футболиста "Мальорки".

Общество Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда. 18