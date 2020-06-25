Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже ощутимо слабеет к доллару США и евро. Так, по состоянию на 10:30 мск курс доллара расчетами «на завтра» вырос почти на 60 копеек к предыдущему закрытию до 69,46 рубля.
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Политика
Лукашенко осудил рост фейковых новостей накануне выборов
Что касается новых кадровых назначений, то источник в администрации президента уточнил, что послом в Швейцарской Конфедерации назначен Ганевич Александр Дормидонтович, а дипмиссию в Венесуэле возглавит Молчан Андрей Леонидович.
Российская газета 07:13
Здоровье
Развеян миф о медицинских масках
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Происшествия
Пожар в музее в Нижнем Новгороде локализовали
Пожарные локализовали возгорание в Литературном музее А. М. Горького в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:49
Общество
В Башкирии на день запретят продажу алкоголя
Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru 05:19
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 23 июня в 12:34
Общество
Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам
«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Известия 12:36
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
Футбол
Артур передумал и согласился перейти в «Ювентус»
Евро-футбол.ру вчера в 09:56
Политика
Совфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.
Lenta.ru 09:01
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
РИА Новости 04:33
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 12:48
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Руководитель бригады «Уралвагонзавода», занимающейся подготовкой техники к параду Победы, Михаил Бегман заявил, что техника на платформе «Армата» преодолела стадию так называемых «детских болезней».
Военное дело 05:50
Политика
Помпео: ФРГ не считает Россию достаточно серьезной угрозой
Госсекретарь США Майк Помпео завил, что траты ФРГ на оборону говорят о том, что Берлин в отличие от США не считает Россию достаточно серьезной угрозой, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:50
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В онлайн-магазине Steam стартовала сезонная распродажа.
Dota2.ru 13:20
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Футбол
ФК «Ростов» оштрафовали на 25 тысяч рублей после матча с «Сочи»
ФК «Ростов» оштрафовали на 25 тысяч рублей после нашумевшего матча с «Сочи» за нарушение «коронавирусного» регламента.
1rnd.ru 13:17
Происшествия
Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
Софья Кругликова, жена российского актера Михаила Ефремова, выиграла суд у управляющей компании «Жилищник».
Lenta.ru 03:27
Экономика
Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО.
Газета.Ru 11:13
Футбол
Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании
Антон Заболотный, выступающий на позиции игрока нападения в российском профессиональном футбольном клубе "Сочи", с иронией поделился мнением о дебюте в испанском чемпионате по футболу Луки Ромеро, 15-летнего футболиста "Мальорки".
CT news 13:30
Экономика
В Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ
Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.
Бизнес-газета вчера в 15:02
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17