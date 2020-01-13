Финансы

РИАМОРИАМОКурс рубля к доллару и евро снизился на открытии торгов

Курс рубля на открытии торгов во вторник показал падение к доллару и евро, сильнее всего рубль снизился по отношению к европейской валюте — почти на 61 копейку, сообщает Газета.ru. «Установленный ЦБ России курс евро к рублю увеличился на 60,51 копейки», — говорится в материале.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
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Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
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Местонахождение беглого депутата Михаила Захарова установлено. Сейчас ведутся переговоры с Германией о его экстрадиции.
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Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
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В Новой Ладоге пытались похитить 10-летнюю девочку

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Как сообщает газета The Daily Telegraph, Томас Маркл готов выступить в суде с показаниями против своей дочери Меган, супруги британского принца Гарри по делу о публикации ее личного письма отцу таблоидом Mail On Sunday.
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