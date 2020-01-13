Финансы
РИАМОКурс рубля к доллару и евро снизился на открытии торгов
Курс рубля на открытии торгов во вторник показал падение к доллару и евро, сильнее всего рубль снизился по отношению к европейской валюте — почти на 61 копейку, сообщает Газета.ru. «Установленный ЦБ России курс евро к рублю увеличился на 60,51 копейки», — говорится в материале.
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Политика
Путин назвал низкие доходы угрозой будущему РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из острейших проблем, которая угрожает будущему страны — низкий уровень доходов российских семей.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
Прекращение поддержки операционной системы Windows 7 грозит серьезными проблемами российским банкам, заявил эксперт Microsoft.
Экономика
Минпромторг предложил снизить долю отечественных лекарств на рынке
Минпромторг РФ предлагает снизить долю отечественных лекарств на российским рынке.
Общество
Мальта опубликовала список обладающих «золотыми паспортами» россиян
Правительство Мальты опубликовало список лиц, получивших так называемые золотые паспорта, пишет РБК.
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило от Белоруссии запрос на поставки нефти
Обсуждение вопроса о поставке казахстанской нефти в Белоруссию планируется провести до 20 января, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
Энергетика
Индия изучит возможность участия в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике
Индия изучает возможности участия в СПГ-проекте "Новатэка" в Арктике и получения сжиженного природного газа (СПГ) из этого региона, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Экономика
Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Футбол
Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»
Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Происшествия
Беглого Михаила Захарова нашли в Германии
Местонахождение беглого депутата Михаила Захарова установлено. Сейчас ведутся переговоры с Германией о его экстрадиции.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид
Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Экономика
Центробанк РФ банкротит банк, утративший капитал из-за хищений
Среди оснований была утрата собственного капитала «вследствие хищения значительной части активов».
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Происшествия
В Новой Ладоге пытались похитить 10-летнюю девочку
Седоволосый мужчина в камуфляже тащил ребенка в машину. Полиция Волховского района проверяет странный инцидент в Новой Ладоге.
Энергетика
«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь
Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде
Как сообщает газета The Daily Telegraph, Томас Маркл готов выступить в суде с показаниями против своей дочери Меган, супруги британского принца Гарри по делу о публикации ее личного письма отцу таблоидом Mail On Sunday.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Игры
Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры
Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Единоборства
Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.