Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно укрепляется к доллару США, но теряет позиции к евро. Так, к 10:45 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 6 копеек к предыдущему закрытию до 64,01 рубля.

Рубль в ходе торгов теснит доллар, но уступает евро

Политика В Совфеде предложили наказание за пропаганду наркотиков в интернете В Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание в виде заключения под стражу сроком до 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете.

Общество Охранники стали самыми закредитованными в России Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Политика Болгария высылает российского дипломата Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.

Общество Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.

Армия и оружие В США представлен план захвата НАТО Калининградской области Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Происшествия Начальник полиции Ступино задержан за взятку Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступино к коррупционным правонарушениям.

Фигурное катание Фигуристка Трусова вновь побила два мировых рекорда Александра Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольном выступлении и по сумме двух программ.

Общество Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Армия и оружие Порошенко напуган действиями Зеленского в Золотом, — источники Авторы проекта Klymenko Time, созданного по инициативе экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко (который был вынужден покинуть страну в 2014 году), сообщают интересные инсайдерские поднобности о нарастающей панике в команде Порошенко.

Политика Путин поручил помочь несовершеннолетним предпринимателям Еще Владимир Путин поручил "Роскосмосу" до февраля 2020 года представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров при использовании гражданской продукции и сотрудничестве с организациями, реализующими гражданские технологические проекты.

Экономика Медведев подписал стратегию развития судостроения Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.

Кино Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.