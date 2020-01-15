Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
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Коррекция вниз повышает привлекательность рубля

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В Дюссельдорфе обезврежена бомба времен Второй мировой войны

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В США осудили бывшего конгрессмена по делу об инсайдерской торговле

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