Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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