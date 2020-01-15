Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
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Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро
Финмаркет15 января в 11:35
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Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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В первоначальной версии «Ведьмак» выглядел совсем по-другому
Зрители уже привыкли к образу Ведьмака и познакомились с сюжетной линией, но оказалось, что в первоначальной версии некоторые сцены в сериале выглядели по-другому.
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В Непале умер самый маленький человек на планете
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«Локомотив» интересуется хавбеком «Бешикташа» Ленсом
Полузащитник «Бешикташа» Джеремейн Ленс попал в сферу интересов московского «Локомотива», утверждает Fotomac.com.tr.
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Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом
Сильный туман под Краснодаром 17 января стал причиной массового ДТП в районе города Адыгейска на трассе М-4 «Дон».
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Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
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В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики
За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
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Не есть, не гадать. Что нужно делать в Крещенский Сочельник 2020
Крещенский Сочельник у православных наступает 18 января, накануне праздника Крещение Господне.
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В Хабаровском крае разработали программу развития здравоохранения
Проект программы развития первичного звена здравоохранения для Хабаровского края разработали в краевом минздраве, 16 января сообщает официальный сайт регионального правительства.
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16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
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Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье
Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
Общество
«Открытые медиа»: родственники премьер-министра Мишустина владеют землей и домами на 1,5 миллиарда рублей
Как предполагает издание, речь идет о сестре Мишустина — Наталии Стениной, которая была соучредителем партнерства, управлявшего инфраструктурой поселка «Коттон Вэй».
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Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
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Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области
В Новосибирской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал Единой Геофизической службы РАН.
Музыка
Эминем выпустил новый альбом и клип
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Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
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«Бенфика» в гостях обыграла «Спортинг». Злобин остался в запасе
22-летний российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин остался в запасе на этот матч.
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Создана первая контактная линза с дополненной реальностью
Происшествия
В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, младенца на крыльце поликлиники посреди ночи оставил неизвестный мужчина.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере.
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Киев намерен добиваться улучшения отношений с Россией
В Киеве под руководством Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Общество
В Дюссельдорфе обезврежена бомба времен Второй мировой войны
Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в немецком Дюссельдорфе во время строительных работ, была в пятницу успешно обезврежена.
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана следить за словами
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Политика
В США осудили бывшего конгрессмена по делу об инсайдерской торговле
Федеральный суд США приговорил бывшего конгрессмена от штата Нью-Йорк Криса Коллинза к 26 месяцам тюремного заключения за использование при торговле акциями инсайдерской информации.