Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
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Происшествия
Бывший мэр Калининграда впал в кому
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко получил травму головы, после чего впал в кому.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Общество
В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе
Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Кино
Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Политика
Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии 19 января
Президент России Владимир Путин 19 января посетит Международную конференцию по Ливии в Берлине, сообщил Кремль.
Происшествия
Выросло число погибших в массовом ДТП на трассе «Дон» в Адыгее
В Адыгее на трассе М-4 «Дон» в результате массового ДТП погибли два человека, еще десять получили травмы, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Политика
Помпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Происшествия
Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве
Городской суд Сыктывкара вынес постановление заключить под стражу главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве.
Хоккей
Матч звезд КХЛ-2021 пройдет в Риге
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Политика
МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы
«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Происшествия
В Новокузнецке мужчина открыл огонь в суде
В Кемеровской области в Новокузнецке мужчина открыл из ружья огонь в судебном участке.
Общество
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.