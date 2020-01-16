Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру11:24

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:18

Рубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства

BFM.ru15 января в 08:46

Рубль вновь начал снижаться по отношению к доллару и евро

Московский Комсомолецвчера в 11:42

Рубль умеренно снижается к доллару и евро

Интерфаксвчера в 11:25

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:04

Рубль удерживает позиции по отношению к доллару и евро

Дни.ру15 января в 00:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Бывший мэр Калининграда впал в кому

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко получил травму головы, после чего впал в кому.
Газета.Ru 08:48
Политика

Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Общество

В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Известия 12:34
Кино

Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Piter.tv 14 января в 06:40
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева сделала новую прическу

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Независимый публицист 10:14
Политика

Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Наша версия 07:19
Политика

Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

Президент России Владимир Путин 19 января посетит Международную конференцию по Ливии в Берлине, сообщил Кремль.
Коммерсантъ 07:37
Происшествия

Выросло число погибших в массовом ДТП на трассе «Дон» в Адыгее

В Адыгее на трассе М-4 «Дон» в результате массового ДТП погибли два человека, еще десять получили травмы, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
РБК 08:16
Политика

Помпео прокомментировал смену правительства РФ

Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
REGNUM 12:05
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ 10:14
Происшествия

Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве

Городской суд Сыктывкара вынес постановление заключить под стражу главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве.
Известия 12:05
Хоккей

Матч звезд КХЛ-2021 пройдет в Риге

Спорт-Экспресс 12:05
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

The GEEK 06:22
Кино

Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
VSE42.RU вчера в 23:28
Политика

МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы

«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
REGNUM 05:18
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 17:21
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
РИА Новости 12:08
Футбол

Украинский клуб расторг контракт с футболистом за посещение России

РИА Новости 10:29
Биатлон

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Газета.Ru 12:56
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Армия и оружие

При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

РИА Новости вчера в 22:40
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь 09:11
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском 04:43
Происшествия

В Новокузнецке мужчина открыл огонь в суде

В Кемеровской области в Новокузнецке мужчина открыл из ружья огонь в судебном участке.
Регион online 15 января в 22:36
Общество

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Lenta.ru 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное