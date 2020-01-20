Финансы
ИнтерфаксРубль немного подорожал к доллару и евро
Евро подешевел на 2,75 копейки до 68,235 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на шесть копеек, до 64,51 рубля. Доллар при этом оказался на 6,33 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 30,08 копейки ниже официального курса.
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Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Музыка
Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины
Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.
Армия и оружие
В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии
Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Политика
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Политика
Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Политика
Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию
Вариант изменений в основной закон государства предложит рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, сообщает РИА Новости.
Интернет
В браузер Google Chrome добавили новую функцию по управлению медиа
Компания Google добавила в интернет-браузер Chorme функцию по управлению воспроизводимыми видео и аудио во всех открытых вкладках.
Футбол
Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики
Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Происшествия
Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193
Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы.
Шоу-бизнес
Пара дня: Брэда Питта и Дженнифер Энистон снова видят вместе
Энистон точно была не против и отвечала ему взаимностью. Также она смеялась, когда Питт получал свою статуэтку.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Музыка
Поэт Вулых назвал Мишустина автором музыки к песне Лепса
Российский поэт и автор слов к песне Григория Лепса «Зола» Александр Вулых подтвердил, что премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки к этой песне.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, сидящим на кровати, что запрещено правилами внутреннего распорядка.
Здоровье
СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью
Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Кино