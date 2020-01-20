Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль немного подорожал к доллару и евро

Евро подешевел на 2,75 копейки до 68,235 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на шесть копеек, до 64,51 рубля. Доллар при этом оказался на 6,33 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 30,08 копейки ниже официального курса.
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Рубль немного подорожал к доллару и евро

Интерфакс02:36

Рубль растёт к доллару и евро

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Курс доллара снизился до 61,48 рубля

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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт02:57

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 61,47 рубля

Банки.ру03:32

Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,47 рубля

ПРАЙМ04:30
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Армия и оружие

Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео

Радио Sputnik 18 января в 05:26
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов

Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Южный Федеральный вчера в 00:24
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Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Музыка

Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины

Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.
Украина.ру 04:17
Армия и оружие

В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии

Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
Актуальные Новости 18 января в 11:36
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

REGNUM 00:29
Политика

МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

Пятый канал 17 января в 18:22
Политика

Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Взгляд.ру вчера в 13:08
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru 04:35
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
ТК Звезда 02:23
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском вчера в 12:53
Происшествия

Эвакуационный выход из отеля в Перми, где погибли люди, был закрыт

ТАСС 03:41
Политика

Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Вариант изменений в основной закон государства предложит рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 09:25
Интернет

В браузер Google Chrome добавили новую функцию по управлению медиа

Компания Google добавила в интернет-браузер Chorme функцию по управлению воспроизводимыми видео и аудио во всех открытых вкладках.
REGNUM 18 января в 02:59
Футбол

Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости вчера в 23:39
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики

Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Капитал страны вчера в 23:23
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна 18 января в 07:14
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193

Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы.
RT на русском 04:20
Шоу-бизнес

Пара дня: Брэда Питта и Дженнифер Энистон снова видят вместе

Энистон точно была не против и отвечала ему взаимностью. Также она смеялась, когда Питт получал свою статуэтку.
BeautyHack 04:15
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
ГЛАС.RU 01:45
Футбол

Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Чемпионат вчера в 12:05
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Музыка

Поэт Вулых назвал Мишустина автором музыки к песне Лепса

Российский поэт и автор слов к песне Григория Лепса «Зола» Александр Вулых подтвердил, что премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки к этой песне.
Культуромания 17 января в 04:18
Общество

Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати

Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, сидящим на кровати, что запрещено правилами внутреннего распорядка.
Lenta.ru 03:41
Здоровье

СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью

Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Московский Комсомолец 03:54
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Ведомости вчера в 23:15
Кино

Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»

Российская газета вчера в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
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