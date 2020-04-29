Финансы

РосбалтРосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро. Так, по состоянию на 10:31 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 48 копеек к предыдущему закрытию до 73,66 рубля.
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Стоимость доллара и евро снизилась во время торгов

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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля

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Евро на бирже упал ниже 80

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Курс доллара опустился ниже ₽74 на фоне дорожающей нефти

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