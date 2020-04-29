Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро. Так, по состоянию на 10:31 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 48 копеек к предыдущему закрытию до 73,66 рубля.

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Общество В Минздраве назвали важный симптом коронавируса Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции. 627

Политика СК проверит, есть ли двойное гражданство у сенатора Мизулиной Следственный комитет РФ проверит, есть ли двойное гражданство у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 70

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 305

Общество График выплаты пенсий за май жителям Бердска сообщили в ПФР График доставки пенсий и других социальных выплат через Почту России: 2 мая - за 3 и 4 мая; 5 мая - за 5 мая; 6 мая - за 6 и 9 мая; 7 мая - за 7 и 10 мая; 8 мая - за 8 и 11 мая. 35

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 390

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 236

Экономика Чистая прибыль «Газпрома» за 2019 год по МСФО упала на 17% Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год снизилась на 17% по сравнению с предыдущим годом — до 1,203 трлн руб. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальном сайте.

Общество Рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США начнется 13 июля Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесено на 13 июля, сообщил представитель суда. 1

Здоровье Еще 9 категорий медработников получат выплаты в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге в среду, 29 апреля 2020 года, определили еще девять категорий медицинских работников, работающих с коронавирусными больными, которые получат выплаты за особые условия труда с 16 по 31 марта, а также с 1 апреля до 30 июня 2020 года.

Общество В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. 4