Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Стоимость доллара и евро снизилась во время торгов

Телеканал 360°04:42

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:53

Курс доллара опустился ниже ₽74 на фоне дорожающей нефти

РБК03:04

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:25

Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля

Комсомольская правда03:14

Евро на бирже упал ниже 80

Фонтанка.Ру03:09

Курс доллара опустился ниже 74 руб., евро — ниже 80 руб

Rambler News Service03:32
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Комментарии

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В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
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Авто

Названы сроки дебюта конкурента Audi Q5 и BMW X3 от Genesis

Премиальный бренд компании Hyundai — Genesis — представит новый серийный кроссовер GV70 в октябре 2020 года, сообщает в TheKoreanCarBlog.
AutoNews вчера в 11:21
Общество

В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
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Здоровье

Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса

Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru 27 апреля в 21:47
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Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
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Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru вчера в 18:25
Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян в период майских праздников.
Газета.Ru 04:20
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Футбол

Экс-скаут «Локомотива» рассказал, как Сёмин отказался от Неймара

Бывший руководитель селекционной службы московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как клуб в 2007 году интересовался Неймаром, который ныне выступает за ПСЖ и сборную Бразилии по футболу.
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Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
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Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве

Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru вчера в 06:42
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В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
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США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»

Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
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Экс-возлюбленная Тимати Алекса снялась в его новом клипе

Пара даже выпустила совместный трек «Когда ты рядом», а Тимур снялся в клипе Алексы на песню «Где же ты».
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Политика

Мишустин: дату снятия ограничений назвать нельзя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.
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Добавление почвы в раны может остановить кровотечение

В Канадском университете в ходе испытания на лабораторных мышах исследователи обнаружили, что природные силикаты в почве активируют белок крови, обнаруживаемый у всех наземных млекопитающих.
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В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»

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В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
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На борту эсминца ВМС США выявили 64 зараженных коронавирусом

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«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
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Своя операционная система появится у блокчейн-платформы Павла Дурова

В ближайшем будущем в магазинах приложений AppStore и Play Маrкет появится TON OS — операционная система (ОС) для блокчейн-платформы TON, пишет РБК со ссылкой на близкий к Telegram источник.
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Минздрав России одобрил дополнительные выплаты врачам в 68 регионах

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В Саратовской области коронавирусом заразился 21 ребенок

В России зарегистрированы 87,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, выписано больше 7 тыс. В Саратовской области показатель заболеваемости составляет 13,5 на 100 тыс. населения (всего 327 человек), что ниже общероссийского уровня (больше 50 на 100 тыс.).
СаратовБизнесКонсалтинг 27 апреля в 05:27
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Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ

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Птица помешала ПТРК поразить цель

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Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
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