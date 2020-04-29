Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля
Комсомольская правда03:14
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Названы сроки дебюта конкурента Audi Q5 и BMW X3 от Genesis
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян в период майских праздников.
Газета.Ru 04:20
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Бывший руководитель селекционной службы московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как клуб в 2007 году интересовался Неймаром, который ныне выступает за ПСЖ и сборную Бразилии по футболу.
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Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
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Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве
Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
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Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
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Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
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Пара даже выпустила совместный трек «Когда ты рядом», а Тимур снялся в клипе Алексы на песню «Где же ты».
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.
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Добавление почвы в раны может остановить кровотечение
В Канадском университете в ходе испытания на лабораторных мышах исследователи обнаружили, что природные силикаты в почве активируют белок крови, обнаруживаемый у всех наземных млекопитающих.
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Своя операционная система появится у блокчейн-платформы Павла Дурова
В ближайшем будущем в магазинах приложений AppStore и Play Маrкет появится TON OS — операционная система (ОС) для блокчейн-платформы TON, пишет РБК со ссылкой на близкий к Telegram источник.
Live24 02:22
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Минздрав России одобрил дополнительные выплаты врачам в 68 регионах
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В России зарегистрированы 87,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, выписано больше 7 тыс. В Саратовской области показатель заболеваемости составляет 13,5 на 100 тыс. населения (всего 327 человек), что ниже общероссийского уровня (больше 50 на 100 тыс.).
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Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ
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Птица помешала ПТРК поразить цель
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Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
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