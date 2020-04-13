Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,59 руб.
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Рубль днем продолжает повышаться к доллару, но перешел к снижению к евро вслед за динамикой валют на Forex

Финмаркет09:46

Курс евро упал ниже 80 рублей

Газета.Ru04:26

Курс доллара: такого не было с 2013 года

Expert.ru00:30

Доллар и евро начали торги на Мосбирже снижением

Экономика сегодня04:06

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ03:06

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,36 рубля

ТАСС03:02

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:28
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Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
802
Общество

Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
2,2K
Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
Происшествия

Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома

Газета.Ru 04:49
32
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
874
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
524
Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
183
Общество

Артамонов заявил об усугублении ситуации с коронавирусом в регионе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 14 апреля рассказал журналистам о ситуации с коронавирусом в регионе.
Most.tv 09:35
1
Экономика

«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год

"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 г. "Газпром" внедряет новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов.
Вести.Ru 09:57
Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свыше 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов инфекции.
Моя Москва.онлайн 04:06
1K
Общество

Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья

Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
304
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
45
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2K
Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
2,4K
Происшествия

В Ульяновске умерла 68-летняя пациентка с коронавирусом

Ульяновск, 14 апреля 2020, 17:06 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 14 апреля, в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой ранее диагностировали заражение коронавирусом.
REGNUM 10:06
14
Происшествия

В Севастополе 16 человек проверяются на наличие коронавируса

Севастополь, 14 апреля 2020, 17:25 — REGNUM У мужчины, который ранее приехал в Севастополь из Москвы и предположительно заразил свою мать, пока не подтвердили коронавирус, но, скорее всего, он тоже инфицирован.
REGNUM 10:25
3
Шоу-бизнес

Кети Топурия вышла обнаженной в лес

Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru вчера в 08:09
8
Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
12
Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
4
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
766
Экономика

Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей

Крупнейшие объединения производителей и продавцов потребительских товаров призвали органы власти РФ приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств из федерального бюджета, погашаемых при покупке российских товаров.
Коммерсантъ 08:31
1
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
175
Общество

Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя

Подписать декларацию предлагается и рестораторам, и арендодателям.
Ведомости 05:38
Здоровье

Коронавирус в Ивановской области за сутки подтвердили у 10 человек

За последние сутки в Ивановской области лабораторно подтверждены 10 новых случаев заражения COVID-19.
Регион online 03:53
22
Политика

Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС

Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС.
News.ru 09:24
21
Кино

Джеймс Ганн уточнил судьбу «Стражей Галактики 3»

Kinonews.ru вчера в 08:01
5
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
1,4K
Энергетика

Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России

При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
187
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости вчера в 05:59
1,3K
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