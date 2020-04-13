Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,59 руб.
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Комментарии
Политика
Песков рассказал о здоровье Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин чувствует себя нормально, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:40
Общество
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начали расти случаи заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Происшествия
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска
Если выяснится, что сведения ложные, пропуск аннулируют. Об этом заявителю сообщат отдельно.
Российская газета 09:05
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Политика
Пушков заявил о конце гегемонии США в мире
Ранее на сайте «ИноТВ» появился перевод статьи South China Morning Post, в которой утверждается, что после пандемии коронавируса реформированием миропорядка займутся Россия, Китай и США как самые сильные в стратегическом, военном и экономическом плане страны, правители которых сами действуют так, чтобы «задавать правила».
Взгляд.ру 12 апреля в 00:35
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Политика
Путин потребовал ввести адекватные «новым вызовам» антикризисные меры
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по экономическим вопросам заявил, что ситуация в стране такова, что «необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов».
РБК 07:15
Общество
ВОЗ заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в мире не пройден
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире пока не пройден, хотя в некоторых странах Европы наблюдается замедление темпов заражения, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
RT на русском 07:03
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Происшествия
В Адыгее умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Адыгее, сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
ТАСС 06:14
Происшествия
Под Волгоградом подтвердили коронавирус у умершей пациентки
Волгоград, 14 апреля 2020, 12:20 — REGNUM Коронавирус подтверждён у скончавшейся от молниеносной пневмонии жительницы посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области.
REGNUM 05:20
Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.
РЕН ТВ вчера в 23:59
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Здоровье
Бочаров проверил строительство новой инфекционной больницы в Волжском
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в Волжском выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы.
Волгоградская правда 02:34
Происшествия
Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США
В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты.
Вести.Ru вчера в 21:26
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Общество
Вирусологи оценили сроки появления вакцины от коронавируса
Российские вирусологи и эксперты в области медицины оценили сроки появления вакцины от коронавирусной инфекции.
Online47.ru вчера в 21:56
Происшествия
Хлопок произошел на химзаводе под Тверью
Известия 01:19
Авто
Новый Nissan X-Trail появится этой осенью
Автоновости дня 07:09
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Общество
В Россию из США доставили штамм коронавируса для создания вакцины
Ранее Роспотребнадзор объявил о начале испытания вакцин против коронавируса.
Говорит Москва 01:43