Финансы

РосбалтРосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже давит на доллар США и евро. Так, по состоянию на 10:29 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 27 копеек к предыдущему закрытию до 73,3375 рубля.
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Рубль вечером растет к доллару и евро, несмотря на активное снижение цен на нефть

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Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

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Курс доллара: такого не было с 2013 года

Expert.ru00:30
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