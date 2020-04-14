Растущая в цене нефть вечером поддерживает курс российской валюты. Курс доллара расчетами "завтра" на 21.46 мск снижался на 14 копеек, до 73,61 рубля, курс евро — на 40 копеек, до уровня 80,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль вечером повышается к доллару и евро на дорожающей нефти

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