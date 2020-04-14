Финансы
ПРАЙМРубль вечером повышается к доллару и евро на дорожающей нефти
Растущая в цене нефть вечером поддерживает курс российской валюты. Курс доллара расчетами "завтра" на 21.46 мск снижался на 14 копеек, до 73,61 рубля, курс евро — на 40 копеек, до уровня 80,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Общество
Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Общество
Суд впервые выписал москвичу штраф на 15 тысяч за нарушение карантина
Черемушкинский суд Москвы во вторник оштрафовал жителя столицы на 15 тысяч рублей за нарушение режима карантина, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Интерфакс 11:33
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Общество
Власти Подмосковья приостановили оформление пропусков по телефону
В понедельник, 13 апреля, как писали «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Подмосковья, попытавшиеся получить пропуск через СМС, подключали себе платную услугу.
РБК 10:14
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека
Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру 11:26
Общество
Смирнов назвал шуткой свое высказывание о милостыне для малоимущих
Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, почему, по его мнению, малоимущим россиянам нужно просить милостыню.
Взгляд.ру 11:00
Политика
Более 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировой судьей.
Газета.Ru 08:52
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Армия и оружие
National Interest назвал Су-34 живой легендой
Издание опубликовало статью "Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - легенда по одной простой причине".
Российская газета 05:52
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Происшествия
В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом в Тамбовской области выросло до 83
Количество жителей Тамбовской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 48 до 83, сообщают власти региона.
РИА Новости 02:35
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
Здоровье
Врач рассказал, почему Россия не повторит итальянский сценарий
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса.
Gazeta.SPb 12:30
Общество
Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных
Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства.
РБК 11:47
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru 12:29
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свыше 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов инфекции.
Моя Москва.онлайн 04:06
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Энергетика
Цены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
Происшествия
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59