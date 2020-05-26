Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже ощутимо выигрывает у доллара США и евро. Так, по состоянию на 10:29 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 57,5 копейки к предыдущему закрытию до 71,0750 рубля.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Политика
Губернатора Брянской области поддержал президент
Деснянская правда 10:11
Происшествия
Toyota врезалась в трансформаторную подстанцию в Яблочном
В районе дома N 108 парень не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в трансформаторную станцию.
АСТВ 17:55
Общество
Советовавшую рожать вместо учебы владимирскую чиновницу повысили
В июне 2019 года Арсенина заявила, что россиянкам следует в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование.
РБК 09:52
Общество
Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае
Синоптики прогнозируют резкие изменения погоды в Алтайском крае.
Известия вчера в 05:38
Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 11:24
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Космос
Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.
РИА Новости вчера в 17:29
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь
Отслеживать ситуацию можно при помощи специальных утилит, которые автоматически остановят заряд на указанном пользователем значении.
ПРАЙМ 19:05
Армия и оружие
Строительство новых объектов военно-морской базы в Новороссийске почти завершено
Строительство новых объектов Новороссийской военно-морской базы Цемесской бухте почти завершено.
ТК Звезда 19:27
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Общество
Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН 14:26
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ 10:54
Автоспорт
Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?
Дмитрий Мазепин пытался приобрести команду Force India, но в 2018-м по спорному решению внешних управляющих она перешла к консорциуму инвесторов, собранному канадским миллиардером Лоуренсом Строллом – и теперь называется Racing Point.
F1news.ru 11:26
Технологии
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известия 14:22
Происшествия
Судебный пристав-исполнитель привлечен к дисциплинарной ответственности за бездействие
Судебный пристав-исполнитель Сусуманского районного отдела судебных приставов УФССП России по Магаданской области привлечен к дисциплинарной ответственности.
Колыма-информ 19:23
Здоровье
О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге
Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 11:48
Армия и оружие
Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео
Piter.tv 01:38
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Космос
Уфолог из Тайваня обнаружил живые организмы на Марсе
Как утверждает тайваньский уфолог Скотт Уоринг, ему удалось найти подтверждения существования жизни на Марсе.
Подмосковье Сегодня вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом
Напомним, что ранее Самойлова, которая объявила о расставании с Джиганом и подала на развод, в последнее время стала вести себя как образцовая супруга.
RuNews24.ru 03:10
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23
Футбол
Такими темпами Головин может стать главной звездой «Монако»
Может остаться в команде и полузащитник Жоржиньо, которого многие поспешили отправить в Ювентус.
Советский спорт 03:13
Общество
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35