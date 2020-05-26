Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже ощутимо выигрывает у доллара США и евро. Так, по состоянию на 10:29 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 57,5 копейки к предыдущему закрытию до 71,0750 рубля.

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Происшествия Toyota врезалась в трансформаторную подстанцию в Яблочном В районе дома N 108 парень не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в трансформаторную станцию.

Общество Советовавшую рожать вместо учебы владимирскую чиновницу повысили В июне 2019 года Арсенина заявила, что россиянкам следует в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование. 164

Политика Трамп пообещал «мощные» меры против Китая Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. 25

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 485

Технологии Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь Отслеживать ситуацию можно при помощи специальных утилит, которые автоматически остановят заряд на указанном пользователем значении.

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 2,7K

Общество Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями. 513

Здоровье Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. 552

Автоспорт Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1? Дмитрий Мазепин пытался приобрести команду Force India, но в 2018-м по спорному решению внешних управляющих она перешла к консорциуму инвесторов, собранному канадским миллиардером Лоуренсом Строллом – и теперь называется Racing Point.

Происшествия Судебный пристав-исполнитель привлечен к дисциплинарной ответственности за бездействие Судебный пристав-исполнитель Сусуманского районного отдела судебных приставов УФССП России по Магаданской области привлечен к дисциплинарной ответственности.

Шоу-бизнес Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом Напомним, что ранее Самойлова, которая объявила о расставании с Джиганом и подала на развод, в последнее время стала вести себя как образцовая супруга. 16

Экономика Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. 19