Финансы

РосбалтРосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже ощутимо выигрывает у доллара США и евро. Так, по состоянию на 10:29 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 57,5 копейки к предыдущему закрытию до 71,0750 рубля.
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