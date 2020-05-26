Финансы

РосбалтРосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже ощутимо выигрывает у доллара США и евро. Так, по состоянию на 10:29 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 57,5 копейки к предыдущему закрытию до 71,0750 рубля.
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Почему рубль укрепляется, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией

ТАСС08:00

Рубль днем активно растет к доллару и евро благодаря интересу к риску со стороны глобальных инвесторов

Финмаркет09:48

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Доллар снизился к рублю на торгах Мосбиржи 26 мая

Экономика сегодня03:19

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Курс доллара упал до 71 рубля в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:25
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В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10

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В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны

Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек.
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Кино

Джейсон Стейтем в киновселенной Marvel может сыграть супергероя

Evo-rus.com вчера в 15:27
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
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Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
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Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Общество

Водителей Подмосковья предупредили о штрафах при въезде в Москву

REGNUM 04:35
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Происшествия

Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:08
Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
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Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Политика

Путин объявил дату проведения парада Победы в Москве

RT на русском 08:05
Шоу-бизнес

Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой

VSE42.RU вчера в 02:08
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Общество

Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020

Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России вчера в 13:36
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Киберспорт

Опубликованы новые записи игрового процесса Minecraft Dungeons

Игромания.ру 23 мая в 15:38
Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
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Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
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Происшествия

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Происшествия

За найденную мертвой 22-летнюю кубинку требовали 30 тысяч рублей

В сообщениях говорилось, что кубинка находится в Химках и ей нужно перевести 30 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 04:50
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Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
Культура

Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13

Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
3DNews 03:52
Армия и оружие

Пролет истребителей Венесуэлы над иранским танкером сняли на видео

Российская газета 03:53
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Здоровье

В Татарстане ограничения по коронавирусу могут снизить через неделю

Татарстан через неделю может рассмотреть возможность снижения ограничений по коронавирусу.
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Шоу-бизнес

Единственный сын Леонида Якубовича рассказал о разводе родителей

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Здоровье

Врач-офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение

По словам Шиловой, негативное влияние на работу зрительной системы может оказывать китайский препарат Гидроксихлорохин, применение которого Минздрав РФ одобрил 18 апреля.
Говорит Москва 08:27
Космос

В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия вчера в 17:38
Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
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Шоу-бизнес

Борис Моисеев рассказал, на что живет после ухода с большой сцены

StarHit.ru 04:00
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Здоровье

Минздрав назвал число умерших от коронавируса медиков

В России скончался 101 медик с COVID-19, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова, уточнив, что это данные на прошлую пятницу.
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Королева Елизавета II по видеосвязи поговорила с Гарри, Меган и Арчи

21 апреля королева отпраздновала 94 день рождения и поговорила по видеосвязи с Гарри, Меган и Арчи.
Версия.Инфо 05:04
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