Финансы

РосбалтРосбалтРубль в ходе торгов уступает доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно слабеет к доллару США и евро. Так, к 10:31 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос почти на 8 копеек к предыдущему закрытию до 62,37 рубля.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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Курс доллара снизился до 63,23 рубля

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Рубль снизился к доллару и евро

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Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 63,27 руб., евро - 68,71 руб

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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.рувчера в 11:23

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:04

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру02:08
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Назначения и отставки. В ХК «Трактор» сменился гендиректор

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Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
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Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
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Белый дом не стал настаивать на урезании военной помощи Украине

В Белом доме не стали настаивать на урезании военной помощи Украине в проекте бюджета на 2021 год.
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Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

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Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Росбалт вчера в 04:44
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Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
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«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

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Илон Маск записал свой первый танцевальный трек

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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии отправлено в отставку.
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Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

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Суд не стал отстранять Наталью Мазину от должности министра

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Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА

Министерство спорта России до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса

Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.
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Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии.
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Спецназ взял штурмом квартиру россиянина со схроном оружия

Бойцы спецназа готовятся к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
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