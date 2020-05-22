Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,5-71,9 руб.
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Происшествия
Пассажирский самолет упал в Пакистане
Газета.Ru 06:12
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
Музыка
Клип Little Big Uno набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube
С момента публикации 12 марта клип российской группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 миллионов просмотров на официальном канале Евровидения 2020 года на YouTube.
ФедералПресс вчера в 21:06
Происшествия
Новосибирские пожарные косили траву ножницами
Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Общество
Госдума приняла закон о праве пассажира вернуть деньги за билет при ЧС
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве пассажиров отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолёт, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации либо при режиме повышенной готовности.
RT на русском 05:51
Хоккей
ХК «Амур» ведет переговоры о продлении контрактов с шестью хоккеистами
"Амур" ведет переговоры о новых контрактах с шестью хоккеистами, сообщил заместитель спортивного директора хабаровского клуба по селекционной работе Вадим Покотило.
РИА Новости 04:13
Футбол
Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом
Российский нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк сдал положительный тест на наличие коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 04:25
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Армия и оружие
Лукашенко пообещал развивать ракетное производство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна будет развивать ракетное производство, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 04:17
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Кино
В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru вчера в 03:21
Общество
В Москве работодателям дали право аннулировать пропуска сотрудников
Московская мэрия вчера дала работодателям право самим аннулировать пропуска сотрудников, присутствие которых не требуется.
Комсомольская правда 06:23
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Общество
В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе
Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 03:16
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини
В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
Discover24 03:24
Авто
Выпуск легковых машин в апреле в России упал на 79,2%
Производство легковых автомобилей в России на фоне карантинных ограничений в апреле 2020 года упало в 5 раз (на 79,2%) до 30 тысяч единиц, следует из данных Росстата.
Автоновости дня 01:36
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Финансы
Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился
"Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано", - приводятся слова Набиуллиной.
Газета.Ru 06:24
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
Армия и оружие
В ДНР заявили, что подавили огневые точки силовиков
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили ответным огнем точки силовиков, которые вели огонь по территории ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции республики.
РИА Новости 04:35
Религия
День памяти Николая Чудотворца празднуют православные
СеверИнформ 01:18
Кино
Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily 02:00
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Кино
Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом
Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой 04:23