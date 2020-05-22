Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,5-71,9 руб.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

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