Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль в начале дня падает к доллару и евро

Рубль в начале торгов понедельника заметно снижается к доллару и евро, доллар торгуется выше 75 рублей, евро – выше 82 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника рос на 94 копейки — до 75,33 рубля, курс евро — на 92 копейки, до 82,38 рубля.
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Рубль сохранил позиции в течение дня после заметного падения при открытии торгов

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Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов

Газета.Ru03:11

Рубль дешевеет: каковы перспективы российской валюты?

Вести.Ru07:50

Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБК03:24

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъ03:23

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:12

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,85-2,22%

ТАСС12:19
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