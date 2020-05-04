Рубль в начале торгов понедельника заметно снижается к доллару и евро, доллар торгуется выше 75 рублей, евро – выше 82 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника рос на 94 копейки — до 75,33 рубля, курс евро — на 92 копейки, до 82,38 рубля.

Рубль в начале дня падает к доллару и евро

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