Финансы

ГородовойГородовойРубль подешевел по отношению к доллару и евро

На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.
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Рубль сохранил позиции в течение дня после заметного падения при открытии торгов

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Рубль дешевеет: каковы перспективы российской валюты?

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Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов

Газета.Ru03:11

Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБК03:24

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъ03:23

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:12

Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

ТАСС03:50
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Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

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Эрдоган заявил, что впредь не станет терпеть нападений в Идлибе

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Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
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Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

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Футбол

Ла Лига объявила о возобновлении тренировок с 4 мая

Руководство испанской Ла Лиги объявило о возвращении команд к тренировочному процессу, начиная с 4 мая.
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