Финансы
RT на русскомРубль растёт к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 6 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 20 копеек — до 73,56 рубля.
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Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков
Интерфакс06 мая в 03:25
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Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
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Петербург выделит на поддержку малого и среднего бизнеса 1 млрд рублей
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В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение
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В Оренбургской области у мужчины нашли более 100 боевых гранат
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Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков
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