Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Политика Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть» Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Экономика 213 тысячам жителей Калужской области проиндексируют пенсии 213 тыс. неработающим калужским пенсионерам, получателям страховых пенсий, с 1 января 2020 года пенсии проиндексируют на 6,6%. Об этом 23 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области Ирина Артемова.

Политика Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2» Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.