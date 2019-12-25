Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 61,7 рубля

Банки.ру03:33

Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 50 коп

Urbc.Ru05:33

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,41 рубля

РИА Новости05:28

Доллар укрепляется на торгах в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,84 рубля

ТАСС02:06

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:12

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском02:01
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Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Вести.Ru 05:24
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
RT на русском 06:18
Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Политика

Джулиани назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
ИА Новороссия вчера в 00:04
Политика

Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»

Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».
РБК 07:40
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Происшествия

В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку

РИА Новости 02:58
Финансы

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
ТАСС 06:22
Политика

Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов россиян

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.
Газета.Ru 06:49
Политика

Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»

Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Версия-Саратов 05:35
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru 03:25
Происшествия

Водителя, насмерть сбившего женщину в Петрозаводске, задержали

Водителя, который сбил женщину в Петрозаводске, задержали. Об этом нам рассказали в пресс-службе ГИБДД Петрозаводска.
ГТРК Карелия 06:27
Общество

В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.
Общественное телевидение России 06:20
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева удалила импланты из груди

Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Instanews Media вчера в 04:09
Происшествия

В Канаде застрелили 24-летнего рэпера Bvlly

В Канаде в канун Рождества застрелили 24-летнего рэпера Джакуара Стюарта, более известного под псевдонимом Bvlly.
Life.ru 06:20
Экономика

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Известия 07:15
Общество

СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»

Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
VSE42.RU 06:52
Политика

В Германии больше доверяют Макрону, чем Меркель – опрос

В опросе, который проходил 12−19 декабря, приняли участие 1024 человека, при этом данные о погрешности газетой не приводятся.
REGNUM 07:39
Армия и оружие

Китай испытал способную достать до США ракету

Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Lenta.ru 07:48
Культура

Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис

За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
ИА InterMedia 05:09
Происшествия

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Российская газета 05:57
Общество

26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение

Московский Комсомолец 02:07
Экономика

213 тысячам жителей Калужской области проиндексируют пенсии

213 тыс. неработающим калужским пенсионерам, получателям страховых пенсий, с 1 января 2020 года пенсии проиндексируют на 6,6%. Об этом 23 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области Ирина Артемова.
REGNUM 23 декабря в 02:00
Спорт

В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA

Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.
РИА Новости 06:42
Армия и оружие

Военным Ми-8 решили усилить бронирование после Сирии

Транспортно-десантным вертолетам типа Ми-8/171 усилят защиту десантной кабины после испытаний в реальной боевой обстановке в Сирии, заявил управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода» Леонид Белых.
Взгляд.ру 04:13
Игры

На PS4 стала доступна бесплатная динамическая тема Ghost of Tsushima

Gmbox.ru вчера в 02:08
Политика

Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»

Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Lenta.ru 07:36
Здоровье

Врач рассказала о правилах лечения насморка

Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.
ToDay News Ufa вчера в 08:52
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
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