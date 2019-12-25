Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Политика
Джулиани назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
Политика
Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Финансы
Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
Политика
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов россиян
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»
Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Происшествия
Водителя, насмерть сбившего женщину в Петрозаводске, задержали
Водителя, который сбил женщину в Петрозаводске, задержали. Об этом нам рассказали в пресс-службе ГИБДД Петрозаводска.
Общество
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удалила импланты из груди
Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Происшествия
В Канаде застрелили 24-летнего рэпера Bvlly
В Канаде в канун Рождества застрелили 24-летнего рэпера Джакуара Стюарта, более известного под псевдонимом Bvlly.
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Общество
СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»
Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
Политика
В Германии больше доверяют Макрону, чем Меркель – опрос
В опросе, который проходил 12−19 декабря, приняли участие 1024 человека, при этом данные о погрешности газетой не приводятся.
Армия и оружие
Китай испытал способную достать до США ракету
Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис
За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
Происшествия
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника
В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Общество
26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение
Экономика
213 тысячам жителей Калужской области проиндексируют пенсии
213 тыс. неработающим калужским пенсионерам, получателям страховых пенсий, с 1 января 2020 года пенсии проиндексируют на 6,6%. Об этом 23 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области Ирина Артемова.
Спорт
В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA
Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.
Армия и оружие
Военным Ми-8 решили усилить бронирование после Сирии
Транспортно-десантным вертолетам типа Ми-8/171 усилят защиту десантной кабины после испытаний в реальной боевой обстановке в Сирии, заявил управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода» Леонид Белых.
Игры
На PS4 стала доступна бесплатная динамическая тема Ghost of Tsushima
Политика
Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»
Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Здоровье
Врач рассказала о правилах лечения насморка
Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.