Финансы
Банки.руСредневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 61,7 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Происшествия
В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку
В Петербурге 25-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Происшествия
В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой
Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на слова брата о том, что он мертв
Александр Емельяненко прокомментировал слова своего брата Федора Емельяненко, который ранее заявил, что с младшим братом его уже ничего не связывает и он считает, что брат мертв.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Политика
Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
Общество
Мария Захарова открыла корпоратив в МИД зажигательным танцем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отпраздновала наступающий Новый год в компании коллег.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Салат оливье, фильм "Ирония судьбы" и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО — депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
Гаджеты
Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3
Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России
Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Экономика
Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие
Глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.
Недвижимость
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Общество
Силовик во время обыска нарисовал открытку, а ФБК ее продал
Во время обыска московского офиса ФБК Алексея Навального один из спецназовцев нарисовал новогоднюю открытку.
Экономика
Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб
Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Происшествия
В Новосибирске в мороз кондуктор высадил из автобуса 10-летнюю девочку
Морозным вечером 25 декабря кондуктор высадил 10-летнюю девочку в промзоне Новосибирска.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил невыполнение обещаний России по транзиту.
Технологии
В Windows 10 упрощена установка обновлений и драйверов
В Windows 10 будет существенно упрощена установка не относящихся к безопасности обновлений и драйверов, улучшающих функционал и удобство использования системы.