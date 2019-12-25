Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Происшествия В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.

Политика Путин и премьер Италии Конте обсудили ситуацию в Ливии Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, во время которого стороны обсудили ситуацию в Ливии.

Происшествия Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.

Общество Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр В ведомстве заявили, что бумажные купюры могут до двух недель сохранять на себе вирус гриппа – даже когда деньги снимаются из банкомата.

Общество Rambler Group подал иск к «Матч ТВ» Руководители потребовали признать в суде незаконным распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей на сайте «Матч ТВ» с августа по ноябрь 2019 года.

Единоборства Емельяненко принял вызов Кадырова на бой Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов главы ЧР Рамзана Кадырова на бой.

Происшествия Россиянину с переломом руки диагностировали беременность В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Шоу-бизнес «Рака нет»: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком Завидев в руках Деда Мороза длинный посох с зеленым шаром – символом НТВ – в качестве наконечника, Настя начала на нем сексуально извиваться, аки на шесте в стрип-клубе.