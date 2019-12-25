Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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Рубль днем слабо снижается к доллару и немного прибавляет к евро

ПРАЙМ07:58

По официальному курсу ЦБ доллар и евро выросли на 5 и 9 копеек соответственно

Интересант04:35

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 61,76 рубля

Банки.ру03:33

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:00

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

РИА Новости04:51

ЦБ повысил курс доллара на 27 декабря до 61,77 рубля

ТАСС04:40

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:14
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Общество

Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Коммерсантъ 12:07
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В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Политика

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:31
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На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Происшествия

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Вести.Ru 11:42
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
ФедералПресс 24 декабря в 17:08
Политика

В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции

В сенате заявляют, что таким образом рассчитывают умерить амбиции России и Турции в регионе Восточного Средиземноморья, сообщает The Hill.
РБК вчера в 14:53
Политика

Путин и премьер Италии Конте обсудили ситуацию в Ливии

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, во время которого стороны обсудили ситуацию в Ливии.
Вести.Ru 11:07
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
РИА Новости 09:32
Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Общество

Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
ИА Новороссия 24 декабря в 06:44
Хоккей

Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Российская газета 11:59
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

REGNUM 10:51
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom 12:10
Политика

Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии

Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран».
REGNUM 07:28
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В ведомстве заявили, что бумажные купюры могут до двух недель сохранять на себе вирус гриппа – даже когда деньги снимаются из банкомата.
Газета.Ru 10:11
Транспорт

Пригородные поезда от Краснодара до Крыма пустят летом 2020 года

Пригородные поезда из Крыма в Краснодар и Анапу могут начать курсировать уже в июне 2020 года.
REGNUM 03:59
Шоу-бизнес

Петросяна вывел из себя телеэфир о его личной жизни

Юморист Евгений Петросян заявил, что не может молчать, посмотрев «передачу-пасквиль» «Пусть говорят», посвященную его личной жизни.
Lenta.ru 12:11
Футбол

Клопп: «Календарь АПЛ на Boxing Day – это преступление»

Ни у одного тренера нет проблем с игрой в Boxing Day, но проводить матчи 26-го, а затем 28-го декабря – это преступление.
Бомбардир.ру 01:35
Общество

Rambler Group подал иск к «Матч ТВ»

Руководители потребовали признать в суде незаконным распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей на сайте «Матч ТВ» с августа по ноябрь 2019 года.
Телеканал 360° 11:34
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

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Единоборства

Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов главы ЧР Рамзана Кадырова на бой.
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«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Газета.Ru 08:07
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
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Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Шоу-бизнес

«Рака нет»: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком

Завидев в руках Деда Мороза длинный посох с зеленым шаром – символом НТВ – в качестве наконечника, Настя начала на нем сексуально извиваться, аки на шесте в стрип-клубе.
Дни.ру вчера в 04:42
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
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На берегу реки в Якутии обнаружили мумию древнего лемминга

Останки животного обнаружили на берегу реки Тирехтях в 2016 году неподалеку от места, где в прошлом собирали бивни мамонтов.
МедиаПоток 11:02
Общество

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
RT на русском 04:48
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