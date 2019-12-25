Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняКурс доллара в начале торгов на Мосбирже снижается

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в среду, 25 декабря, снижается на 7 копеек, евро растет на 2 копейки.
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Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркет02:20

Доллар укрепляется на торгах в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,41 рубля

РИА Новости05:28

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,84 рубля

ТАСС02:06

ЦБ РФ снова понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт05:51

Рубль уверенно растет к доллару и евро на фоне налогового периода

ПРАЙМ07:45

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском02:01
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Футбол

«Ливерпуль» получил разрешение на золотую эмблему на один матч АПЛ

"Ливерпуль" получил разрешение от Английской премьер-лиги (АПЛ) выступить в одной встрече с нашивкой победителей клубного чемпионата мира.
Газета.Ru 06:56
Здоровье

Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»

Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
РЕН ТВ 01:39
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Политика

В Крыму оценили реакцию Украины на поезд Санкт-Петербург — Симферополь

Напомним, украинская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с прибытием в Крым пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Керческому мосту.
Красная весна 07:58
Шоу-бизнес

Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Со слов артиста, первой о детях заговорила именно супруга, которой на тот момент было 65 лет.
Kleo.ru 05:29
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Вести.Ru 05:24
Здоровье

Бывшей королеве красоты удалили часть черепа

Lenta.ru 07:06
Экономика

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Известия 07:15
Армия и оружие

Пентагон намерен сократить количество надводных кораблей ВМС США

Пентагон заявил о намерении сократить количество надводных кораблей из состава ВМС США.
Военное обозрение 08:07
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис

На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Газета.Ru 22 декабря в 16:02
Политика

Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»

Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Lenta.ru 07:36
Транспорт

Первый пассажирский поезд пересек Крымский мост

Пассажирский состав «Таврия», который в понедельник отправился по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, проехал по Крымскому мосту, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:15
Экономика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Гаджеты

IPhone 8 признан самым опасным для здоровья смартфоном

Как сообщает Evo-rus.com, корейские и американские производители телефонов Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья.
Evo-rus.com 22 декабря в 12:35
Общество

СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»

Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
VSE42.RU 06:52
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

РИА Новости 05:06
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

Польша и Румыния раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

RT на русском вчера в 09:24
Общество

Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 07:45
Транспорт

ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках в среду днем

Загруженность дорог в среду днем в Москве составила девяти баллов, автомобилистам предлагают пересесть на общественный транспорт.
ТАСС 07:25
Общество

Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Известия 03:18
Политика

Автор оценил предложение Путина убрать из Конституции РФ спорное слово

Профессор МГУ и доктор юридических наук Сергей Шахрай, принимавший участие в написании российской Конституции, высказался об идее исключить слово «подряд» из статьи Основного закона, в которой говорится о двух сроках полномочий президента.
Московский Комсомолец 07:58
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Политика

Власти не будут снижать планку по нацпроектам, заявил Путин

Власти РФ не будут корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку, заявил президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Политика

Путин подверг критике сбои в перенастройке системы госуправления РФ

Президент России Владимир Путин раскритиковал сбои, зафиксированные при перенастройке системы государственного управления.
iReactor 07:59
Происшествия

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Российская газета 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
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