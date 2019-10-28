Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль в начале торгов слабо меняется к доллару и евро

Курс рубля слабо снижается к доллару и символически растет к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника рос на 4 копейки – до 63,79 рубля, курс евро снижался на 2 копейки — до 70,75 рубля.
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В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
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