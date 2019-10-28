Финансы
ПРАЙМРубль в начале торгов слабо меняется к доллару и евро
Курс рубля слабо снижается к доллару и символически растет к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника рос на 4 копейки – до 63,79 рубля, курс евро снижался на 2 копейки — до 70,75 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Валютные горки. Доллар и евро дешевеют после подорожания на Мосбирже
Национальная служба новостейвчера в 04:46
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика
МВД Украины назвали бандой Арсена Авакова
Есть три буквы, которые ничему не соответствуют. А есть банда Авакова, которая оформлена в полицейских, — сказал Сергейцев.
REGNUM вчера в 11:15
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Комсомольская правда 04:36
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Космос
В SpaceX рассказали, когда корабль Starship отправится на Луну
REGNUM 26 октября в 09:16
Общество
Вступили в силу новые поправки в закон об ОСАГО
Новая редакция закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, принятая Государственной Думой РФ в апреле 2019 года, с 29 октября вступает в силу, сообщает «Коммерсантъ».
Красная весна 05:24
Происшествия
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками
В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
RT на русском 05:27
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
RT на русском 04:53
Финансы
ЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией.
ФАН 03:22
Экономика
Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций
Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Lenta.ru 05:14
Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.
РБК 00:00
Политика
«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
News.ru вчера в 18:34
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма вчера в 00:34
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Газета.Ru вчера в 16:04
Происшествия
Грузовик с газовыми баллонами попал в ДТП на МКАД
"В районе 40-го км на внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП, участниками которого стали три машины", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 04:34
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала фото в купальнике в Геленджике
51-летняя Ольга Кабо показала фото в купальнике в Геленджике Актриса отдыхает с сыном на Черноморском побережье.
Экспресс газета вчера в 05:36
Теннис
Наоми Осака снялась с Итогового чемпионата WTA
GoTennis.ru 03:12
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Культура
Коллективу Театра оперы и балета Якутии представили нового директора
Нового директора представили коллективу Театра оперы и балета республики сегодня, 29 октября.
Якутия 24 04:31
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок своей родной 76-летней матери, подарив ей новенькую иномарку Toyota C-HR за два миллиона рублей.
Ugpressa.ru 00:33
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Общество
В эфире у Соловьева подрались гости
"Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.
Газета.Ru 02:33
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59