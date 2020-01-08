Финансы
ПРАЙМРубль в начале торгов слегка снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля слегка снижается к доллару и растет к евро в начале торгов на российском биржевом рынке, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск среды рос на 1 копейку – до 61,83 рубля, курс евро рос на 23 копейки, до 68,93 рубля.
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Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский лайнер
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
Общество
В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году
Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Происшествия
Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании
Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
Политика
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле
В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Политика
Зеленский поручил возбудить дело по факту крушения самолета
Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить уголовное дело после крушения "Боинга" "Международных авиалиний Украины" при вылете из аэропорта Тегерана.
Политика
Запуск «Турецкого потока» является знаковым событием, считает Новак
Запуск "Турецкого потока" является историческим и знаковым мероприятием, как для Российской Федерации и Турции, так и для всей мировой энергетики в целом.
Общество
Воздух в Петербурге прогреется до пяти градусов
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным
В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Политика
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака
Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
«Мы дали США пощечину». Иран нанес авиаудары по американским базам, Трамп говорит, что «все хорошо»
Иран нанес ответ по американским базам утром 8 января после двух часов ночи.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Происшествия
В Крыму полиции пришлось стрелять по шинам, чтобы задержать нарушителя
Инспекторы ДПС в Крыму применили оружие, чтобы задержать пьяного водителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Общество
Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Футбол
Джордан Ларссон: Не собираюсь оставаться в России на всю жизнь
Форвард заключил контракт сроком на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате России и забил четыре мяча.
Культура
Названы самые популярные политические ток-шоу в РФ
В минувшем году россияне чаще всего смотрели программы «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым», которые выходят на канале «Россия-1».