Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль в начале торгов слегка снижается к доллару и растет к евро

Курс рубля слегка снижается к доллару и растет к евро в начале торгов на российском биржевом рынке, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск среды рос на 1 копейку – до 61,83 рубля, курс евро рос на 23 копейки, до 68,93 рубля.
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Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

Интерфакс02:17

Рубль растёт к евро

RT на русском02:05

Торги на основных российских биржах также сегодня начались со снижения индексов

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Рубль просел на две копейки по отношению к доллару

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Рубль отыграл утренние потери к доллару и усилил рост к евро

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Происшествия

В Иране разбился украинский пассажирский лайнер

Южный Федеральный вчера в 23:44
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
РИА Новости 05:37
Общество

В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году

Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии.
АМИТЕЛ 01:22
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Происшествия

Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании

Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
Российская газета 03:27
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Армия и оружие

Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе

Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
РБК 05:13
Политика

Зеленский поручил возбудить дело по факту крушения самолета

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить уголовное дело после крушения "Боинга" "Международных авиалиний Украины" при вылете из аэропорта Тегерана.
Московский Комсомолец 03:32
Политика

Запуск «Турецкого потока» является знаковым событием, считает Новак

Запуск "Турецкого потока" является историческим и знаковым мероприятием, как для Российской Федерации и Турции, так и для всей мировой энергетики в целом.
Народные новости 07:57
Общество

Воздух в Петербурге прогреется до пяти градусов

Gazeta.SPb 07:08
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 06:56
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru вчера в 03:25
Политика

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Интерфакс 07:05
Политика

Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:59
Армия и оружие

«Мы дали США пощечину». Иран нанес авиаудары по американским базам, Трамп говорит, что «все хорошо»

Иран нанес ответ по американским базам утром 8 января после двух часов ночи.
Дождь 07:45
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Автоновости дня 06 января в 03:31
Общество

Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
РИА Новости 08:10
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Футбол

«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Вести.Ru 07:24
Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

REGNUM 07:45
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Происшествия

В Крыму полиции пришлось стрелять по шинам, чтобы задержать нарушителя

Инспекторы ДПС в Крыму применили оружие, чтобы задержать пьяного водителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:41
Общество

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:19
Общество

Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия

Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
REGNUM 07:37
Футбол

Джордан Ларссон: Не собираюсь оставаться в России на всю жизнь

Форвард заключил контракт сроком на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате России и забил четыре мяча.
Bookmaker-ratings.ru 06:21
Культура

Названы самые популярные политические ток-шоу в РФ

В минувшем году россияне чаще всего смотрели программы «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым», которые выходят на канале «Россия-1».
RuNews24.ru 07:51
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