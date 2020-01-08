Курс рубля слегка снижается к доллару и растет к евро в начале торгов на российском биржевом рынке, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск среды рос на 1 копейку – до 61,83 рубля, курс евро рос на 23 копейки, до 68,93 рубля.

Рубль в начале торгов слегка снижается к доллару и растет к евро

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