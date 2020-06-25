Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 8 копеек — до 69,10 рубля.
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Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

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Курс доллара вырос до 69,11 рубля

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Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 69,11 руб

ТАСС03:23

Доллар и евро растут в начале торгов

Экономика сегодня03:09

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:24

Курс рубля обрушился

Lenta.ruвчера в 03:15
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Происшествия

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

ТАСС 02:16
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Общество

Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
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Здоровье

65 детей болеют коронавирусом в Иркутской области

65 детей болеют коронавирусной инфекцией в Иркутской области.
АиФ Иркутск 02:56
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Экономика

Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»

«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
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Общество

Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
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Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Кино

Робот впервые сыграет главную роль в фильме

YouTube Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика из Японии исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике.
РЕН ТВ 00:26
11
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,3K
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
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Авто

Машины Kia получат «механику» со сцеплением «по проводам»

Основной особенностью нового узла является то, что отсутствует механическая связь между трансмиссией и педалью сцепления.
CarsWeek.ru вчера в 02:17
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Интернет

В «Google Фото» появилась карта с местами съемки

Вести.Ru вчера в 14:49
Технологии

Студия Артемия Лебедева создала виртуального дизайнера

Sostav.ru 00:30
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Здоровье

В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса

В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 24 июня в 06:58
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Общество

В России за сутки выявили менее 7 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 6800 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.Всего в стране зарегистрировано 620794 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Новгородские ведомости 03:45
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Общество

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
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Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Космос

В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун

Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews вчера в 00:45
3
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
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Здоровье

Онколог назвал вызывающий рак продукт

Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак.
Известия 01:54
14
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Политика

Министр финансов Эстонии потребовал отставки президента страны

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме потребовал отставки действующего президента страны Керсти Кальюлайд, сообщает "Интерфакс".
KM.ru 00:45
Футбол

Смолов и игроки «Сельты» сделали победное фото в раздевалке

Нева Спорт вчера в 02:42
Происшествия

В Татарстане собака напала на ребенка

Прокуратура Татарстана организовала проверку после нападения на 11-летнюю жительницу Набережных Челнов собаки породы американская акита, которая нанесла девочке рваные раны лица, сообщает надзорное ведомство.
РИА Новости 03:21
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Происшествия

В Челябинской области выявили почти семь тысяч больных коронавирусом

С начала пандемии умерло 136 человек, трое из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:25
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