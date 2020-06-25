Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 8 копеек — до 69,10 рубля.
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Общество
Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
Здоровье
65 детей болеют коронавирусом в Иркутской области
65 детей болеют коронавирусной инфекцией в Иркутской области.
АиФ Иркутск 02:56
Экономика
Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»
«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Кино
Робот впервые сыграет главную роль в фильме
YouTube Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика из Японии исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике.
РЕН ТВ 00:26
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
Авто
Машины Kia получат «механику» со сцеплением «по проводам»
Основной особенностью нового узла является то, что отсутствует механическая связь между трансмиссией и педалью сцепления.
CarsWeek.ru вчера в 02:17
Интернет
В «Google Фото» появилась карта с местами съемки
Вести.Ru вчера в 14:49
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 24 июня в 06:58
Общество
В России за сутки выявили менее 7 тысяч случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 6800 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.Всего в стране зарегистрировано 620794 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Новгородские ведомости 03:45
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
Космос
В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун
Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews вчера в 00:45
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Здоровье
Онколог назвал вызывающий рак продукт
Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак.
Известия 01:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Министр финансов Эстонии потребовал отставки президента страны
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме потребовал отставки действующего президента страны Керсти Кальюлайд, сообщает "Интерфакс".
KM.ru 00:45
Футбол
Смолов и игроки «Сельты» сделали победное фото в раздевалке
Нева Спорт вчера в 02:42
Происшествия
В Татарстане собака напала на ребенка
Прокуратура Татарстана организовала проверку после нападения на 11-летнюю жительницу Набережных Челнов собаки породы американская акита, которая нанесла девочке рваные раны лица, сообщает надзорное ведомство.
РИА Новости 03:21
Происшествия
В Челябинской области выявили почти семь тысяч больных коронавирусом
С начала пандемии умерло 136 человек, трое из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:25