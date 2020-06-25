Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Рубль не выдержал давления дешевеющей нефти

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Курс доллара растет к рублю на открытии торгов

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Рубль упал по отношению к доллару и евро

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

ТАСС03:04
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Армия и оружие

Командующему ЮВО присвоено звание генерала армии

ИнфоСМИ 06:34
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Здоровье

В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса

Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области.
ТАСС 06:19
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Футбол

Лэмпард: «Был уверен, что Виллиан продлит контракт»

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рад, что полузащитник команды Виллиан продлил контракт до конца сезона.Я был уверен, что он это сделает.
Soccer.ru 02:27
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Рейсы осуществляются в основном в Европу.
Коммерсантъ 06:00
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Политика

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
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Здоровье

В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию

С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 02:49
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Кино

Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

Rambler News Service 05:35
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Политика

Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости вчера в 12:42
1,9K
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Авто

Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном

Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года.
Автоновости дня 23 июня в 14:01
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Происшествия

Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
12
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,2K
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
3,8K
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
1K
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3,1K
Общество

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
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Политика

Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»

Лидер чернокожих активистов пригрозил "сжечь США".
Piter.tv 06:29
Армия и оружие

Какую новую военную технику показали на Красной площади

В параде на Красной площади в этом году участвовали около 13 000 человек, 234 единицы военной и специальной техники, 75 самолетов и вертолетов.
Forbes вчера в 08:00
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Происшествия

Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде

Российская газета 05:15
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
580
Общество

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
28
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Экономика

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru вчера в 11:19
337
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 23 июня в 05:38
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 23 июня в 10:38
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
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Игры

Разработчики раскрыли отдельные подробности игры Mafia: Definitive Edition

Актуальные Новости вчера в 21:05
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Общество

Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за событий на Украине в 2014 году, сообщил Reuters.
РБК 06:08
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