Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Курс рубля обрушился

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Рубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро

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Рубль упал по отношению к доллару и евро

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Рубль не выдержал давления дешевеющей нефти

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Курс доллара растет к рублю на открытии торгов

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Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

ТАСС03:04
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Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Политика

В Гааге обвинили лидера Косово в военных преступлениях

Лидер Косово Хашим Тачи, бывший спикер косовского парламента Кадри Весели и ряд других лиц причастны к совершению более ста различных военных преступлений в1998-1999 годах, заявляет специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге.
Хакасия-Информ 00:59
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Политика

МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого

МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
ТАСС 07:31
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Общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

РИА Новости 07:10
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Политика

Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

Путин еще раз напомнил, что закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок.
РБК 07:30
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Экономика

Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 23 июня в 09:08
2
Общество

На Кубани с 27 июня откроют межмуниципальное автобусное сообщение

Кубань 24 05:38
20
Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
5
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Происшествия

Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде

Российская газета 05:15
52
Общество

В России появятся сделанные по автобусным технологиям речные маршрутки

Под автобусными технологиями президент ОСК подразумевает использование структурных элементов конструкции корпуса, электропроводки и сидений, «очень близких к тому, что делают традиционно предприятия, которые выпускают городской транспорт».
РБК 06:28
Политика

Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
RT на русском 07:30
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Космос

Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом

OAnews вчера в 14:09
Кино

Японский робот Эрика сыграет в новом научно-фантастическом фильме

Piter.tv 07:56
1
Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 23 июня в 11:02
Футбол

В ФК «Оренбург» произошла вспышка коронавируса

Ранее журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
РБК 07:51
1
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
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Интернет

Google пообещала автоматически удалять историю поиска и местоположений

Google пообещала автоматически удалять историю поиска и местоположений. Эта опция стала доступна по умолчанию с 24 июня 2020 года.
Ferra 07:21
7
Происшествия

Экс-главному врачу областной больницы предъявлено обвинение

КП - Владимир 07:35
Общество

С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений

Губернатор считает, что стоит говорить уже не о режиме самоизоляции, а о режиме повышенной готовности.
Atas.info 04:33
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Общество

Владимир Машков назвал алкоголизм большой бедой артистов

Артисты подвержены алкоголизму из-за своей эмоциональности, а многие умирают именно по причине этой проблемы, заявил актёр Владимир Машков в интервью Радио "Комсомольская правда".
Комсомольская правда 05:33
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Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
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Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
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Политика

Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»

Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 06:02
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Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна

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Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
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