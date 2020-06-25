Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика
В Гааге обвинили лидера Косово в военных преступлениях
Лидер Косово Хашим Тачи, бывший спикер косовского парламента Кадри Весели и ряд других лиц причастны к совершению более ста различных военных преступлений в1998-1999 годах, заявляет специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге.
Хакасия-Информ 00:59
Политика
МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого
МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
ТАСС 07:31
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
РИА Новости 07:10
Политика
Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции
Путин еще раз напомнил, что закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок.
РБК 07:30
Экономика
Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение
Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 23 июня в 09:08
Общество
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Происшествия
Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде
Российская газета 05:15
Общество
В России появятся сделанные по автобусным технологиям речные маршрутки
Под автобусными технологиями президент ОСК подразумевает использование структурных элементов конструкции корпуса, электропроводки и сидений, «очень близких к тому, что делают традиционно предприятия, которые выпускают городской транспорт».
РБК 06:28
Политика
Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
RT на русском 07:30
Космос
Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом
OAnews вчера в 14:09
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 23 июня в 11:02
Футбол
В ФК «Оренбург» произошла вспышка коронавируса
Ранее журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
РБК 07:51
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Интернет
Google пообещала автоматически удалять историю поиска и местоположений
Google пообещала автоматически удалять историю поиска и местоположений. Эта опция стала доступна по умолчанию с 24 июня 2020 года.
Ferra 07:21
Происшествия
Экс-главному врачу областной больницы предъявлено обвинение
КП - Владимир 07:35
Общество
С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений
Губернатор считает, что стоит говорить уже не о режиме самоизоляции, а о режиме повышенной готовности.
Atas.info 04:33
Общество
Владимир Машков назвал алкоголизм большой бедой артистов
Артисты подвержены алкоголизму из-за своей эмоциональности, а многие умирают именно по причине этой проблемы, заявил актёр Владимир Машков в интервью Радио "Комсомольская правда".
Комсомольская правда 05:33
Происшествия
В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа
В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Политика
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
Политика
Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»
Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 06:02
Шоу-бизнес
Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна
Что происходит 07:56
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04