На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

Политика В Гааге обвинили лидера Косово в военных преступлениях Лидер Косово Хашим Тачи, бывший спикер косовского парламента Кадри Весели и ряд других лиц причастны к совершению более ста различных военных преступлений в1998-1999 годах, заявляет специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге. 64

Политика МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. 1

Общество В России появятся сделанные по автобусным технологиям речные маршрутки Под автобусными технологиями президент ОСК подразумевает использование структурных элементов конструкции корпуса, электропроводки и сидений, «очень близких к тому, что делают традиционно предприятия, которые выпускают городской транспорт».

Политика Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов. 35

Общество Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.

Футбол В ФК «Оренбург» произошла вспышка коронавируса Ранее журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. 1

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве. 552

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. 443

Интернет Google пообещала автоматически удалять историю поиска и местоположений Google пообещала автоматически удалять историю поиска и местоположений. Эта опция стала доступна по умолчанию с 24 июня 2020 года. 7

Общество Владимир Машков назвал алкоголизм большой бедой артистов Артисты подвержены алкоголизму из-за своей эмоциональности, а многие умирают именно по причине этой проблемы, заявил актёр Владимир Машков в интервью Радио "Комсомольская правда". 1

Происшествия В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве. 30

Общество В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей. 567