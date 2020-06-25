Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Авто
«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей на новой платформе
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
Шоу-бизнес
Нурмагомедов и Бузова возглавили список самых успешных звезд до 40 лет
Forbes составил список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта до 40 лет. Нурмагомедов и Бузова возглавили список.
Версия.Инфо 07:42
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
Алиханов пригрозил временно закрыть один из ресторанов из-за свадьбы
Виталий Невар / Новый Калининград Губернатора Калининградской области Антона Алиханова упрекнули в том, что он "накрыл" свадьбу в одном из ресторанов.
Новый Калининград.Ru 01:53
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Армия и оружие
Как Ливия стала причиной раскола в НАТО
Действия Анкары во внешней политике уже во второй раз стали поводом для резких заявлений со стороны Эммануэля Макрона в отношении НАТО.
Газета.Ru 12:02
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Футбол
Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» - «Динамо»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на решение РПЛ о переносе матча "Краснодара" и "Динамо".
РИА Новости 12:09
Футбол
На собрании РПЛ регламент не изменили
Как рассказал sport24 генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, изменений в медицинский регламент сделано не было.
Евро-футбол.ру 10:59
Общество
Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве
За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
Общество
Росавиация: «Аэрофлот» не перевозил пассажиров грузовыми рейсами
Представитель Росавиации заявил, что агентство не выдавало авиакомпании "Аэрофлот" разрешение продавать билеты пассажирам на грузовые рейсы в обход запрета на международные пассажирские перевозки.
РЕН ТВ 05:11
Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Здоровье
Пациентов из Челнов могут привезти в Менделеевск
В случае необходимости пациентов из Челнов будут везти в Менделеевск, пишут «Челнинские известия».
Менделеевские новости 09:23
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову.
Газета.Ru 12:09
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца
Культуромания 12:14
Происшествия
Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео
Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка.
Lenta.ru 11:49
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Руководитель бригады «Уралвагонзавода», занимающейся подготовкой техники к параду Победы, Михаил Бегман заявил, что техника на платформе «Армата» преодолела стадию так называемых «детских болезней».
Военное дело 05:50
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram
Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
Энергетика
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Несмотря на позитивные сдвиги, эксперты предрекли мрачное будущее для сланцевой отрасли США, которая столкнулась с мощным падением нефтедобычи, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:12
Политика
Поддержавшие в 2016 году Трампа штаты переметнулись к Байдену
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден лидирует в шести штатах, которые принесли действующему президенту США Дональду Трампу победу в 2016 году.
Lenta.ru 11:08
Здоровье
В Краснодарском крае открываются детские сады
На прошедшем в четверг, 25 июня, заседании оперативного штаба Краснодарского края обсуждался вопрос возобновления работы детских садов.
Югополис 06:07
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Общество
Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов
Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23