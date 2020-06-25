Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Футбол
Сёмин заявил, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе подать в отставку.
RT на русском 04:28
Общество
В июле родители снова получат выплату на ребенка до 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
ProUfu.ru 23 июня в 10:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Общество
Росавиация одобрила почти 10 млрд рублей субсидий для авиакомпаний
Росавиация одобрила предоставление 9,75 млрд рублей в качестве субсидий для авиакомпаний из-за потери пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 03:57
Политика
Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России
В Европу кратчайший путь был бы через территорию Казахстана и далее в Россию.
Взгляд.ру 04:18
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Япония отказалась от размещения систем ПРО США
Япония решила отказаться от плана по развертыванию в стране комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore.
РБК вчера в 21:10
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings вчера в 15:14
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Общество
Прикамье просит Роспотребнадзор снять ограничения в особом порядке
Краевой оперштаб обратился в Роспотребнадзор с просьбой изменить для региона условия перехода на второй этап снятия ограничений.
ИА Текст (Пермь) 02:38
Общество
Собчак подает в суд на издание, обвинившее ее в расизме
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что хочет привлечь к ответственности за клевету немецкое издание Business Insider, которое обвинило ее в расизме из-за высказываний о протестах в Соединенных Штатах.
Экспресс газета 00:10
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и приблизился к чемпионству
Vprognoze.ru 02:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Политика
Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах
Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
Общество
В Екатеринбурге умер известный врач-хирург
REGNUM 02:38
Общество
Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 9 тыс. человек
По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:32
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Интернет
«Яндекс.Лавка» запустила собственное приложение для iOS и Android
Сервис «Яндекс.Лавка» запустил мобильное приложение, его можно скачать в цифровых магазинах AppStore и Google Play, сообщил РИАМО представитель пресс-службы сервиса.
РИАМО 04:39
Политика
В Кремле прокомментировали информацию об отъезде Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле после парада на Красной площади, передают «Ведомости».
Дождь вчера в 14:47
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия
Российский траулер сел на мель около берега Норвегии
Российский траулер, на борту которого 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя.
Известия 03:33
Общество
В Нижегородской области открыли памятник Сталину
В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину.
Газета.Ru 02:48
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01