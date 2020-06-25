На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

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