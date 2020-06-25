Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Рубль не выдержал давления дешевеющей нефти

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Рубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро

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Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

ТАСС03:04
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Политика

В Турции представили план с признанием Крыма российским

Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским.
REGNUM вчера в 12:47
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Авто

В России среди автомобилистов начнут выявлять хронических алкоголиков

В России с 1 июля 2020 года вступит в силу целый ряд нововведений для автомобилистов. Об этом 25 июня сообщает Autonews.
Известия 07:18
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Происшествия

СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде

РИА Новости 07:50
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы наградили

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй.
Lenta.ru 07:16
3,3K
Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
1,1K
Кино

Появился кадр со съёмок подводных сцен «Аватара»

Фотограф Марк Феллман сделал это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съёмок подводных сцен для сиквелов «Аватара», — написал продюсер.
News.ru 07:40
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
4K
Политика

Песков проголосовал по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже проголосовал по поправкам к Конституции - через интернет.
Российская газета 06:37
103
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
19
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
122
Общество

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Апелляция ВТБ, поданная в Верховный суд ЕС по поводу санкций, действующих с 2014 года, была отклонена.
Южный Федеральный 06:40
21
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
433
Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
26
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
35
Общество

Аэропорт «Пулково» вновь станет круглосуточным к 1 июля

REGNUM 05:02
7
Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Псковское агентство информации 02:25
24
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 20%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ менее чем за четыре часа составила 20%, проголосовали более 166 тыс. человек.
ТАСС 06:48
24
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3,2K
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
304
Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Экономика

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
RT на русском 07:52
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Космос

Европа впервые помогла России получить научные данные из космоса

РИА Новости 07:20
Здоровье

«Хватит унижаться и падать на колени». Сотрудники уральской больницы заявили о резком снижении зарплат

В тексте сказано, что в медицинском учреждении возникла проблема, связанная с резким снижением зарплат из-за невыплат стимулирующей части.
66.ru вчера в 08:39
Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ.
ТАСС 07:02
17
Армия и оружие

Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
13
Происшествия

В суд направлено дело об убийстве ветерана в Подмосковье

Уголовное дело об убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье направлено в суд.
ТАСС 05:10
2
Экономика

Wirecard запустила процедуру банкротства

После раскрытия финансовой дыры в счетах компании на сумму $2,1 млрд Wirecard запускает процедуру о несостоятельности.
ИА Красная Весна 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
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