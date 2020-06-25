Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Политика
Грызлов: Киев блокирует дополнительные меры по прекращению огня
Москва, 25 июня 2020, 20:00 — REGNUM Украина блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня.
REGNUM 13:00
Энергетика
У США начались серьезные проблемы с газом
Низкие цены на газ на мировых рынках привели к тому, что компании в США массово откладывают введение в эксплуатацию новых мощностей по сжижению природного газа, пишет «Коммерсант».
Lenta.ru 10:36
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Армия и оружие
Лидер КНДР отложил план военных действий против Южной Кореи
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи.
Московский Комсомолец 23 июня в 17:38
Общество
Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит
Требования к работе в детских садах персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее очень серьезные, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:30
Шоу-бизнес
Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов
Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 11:11
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Космос
SpaceX специально взорвала топливный бак Starship SN7
Проведенное на прошлой неделе тестирование бака SN7 прошло без взрыва, но бак начал протекать.
Популярная механика вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости 12:49
Общество
Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
Экономика
Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой
Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости вчера в 16:58
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Общество
Рособрнадзор сообщил о готовности всех регионов России к ЕГЭ
Все 85 регионов России готовы к проведению ЕГЭ, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Москва 24 04:57
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Общество
Строительство завода по розливу воды Байкала признано незаконным
Суд Бурятии приостановил строительство китайского завода по производству питьевой воды в посёлке Култук на берегу Байкала.
News.ru 13:14
Общество
Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве
За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Космос
Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом
OAnews вчера в 14:09
Общество
Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении.
ТАСС 13:33
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40