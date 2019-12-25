Доллар и евро перешли к повышению на Московской бирже в четверг вечером, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли по длинным рублевым позициям после ощутимого роста в предыдущие дни.

Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

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