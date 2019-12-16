Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,08% — до 65,39 доллара за баррель. Курс доллара по итогам валютных торгов понедельника снизился на 45 копеек – до 62,45 рубля, евро — на 31 копейку, до 69,61 рубля.

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов

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