Финансы
ПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов
Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,08% — до 65,39 доллара за баррель. Курс доллара по итогам валютных торгов понедельника снизился на 45 копеек – до 62,45 рубля, евро — на 31 копейку, до 69,61 рубля.
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Именно поэтому экспедиция НИС "Академик М. А. Лаврентьев" в мае 2016 занималась не только геологическими исследованиями, но и изучением живых организмов, обитающих в районе вулкана Пийпа.
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии
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Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Политика
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Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
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Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
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Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
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Футбол
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Необычную кампанию по борьбе с расизмом начала Серия А, говорится в сообщении лиги.
Общество
Курить на кухнях коммуналок могут запретить
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Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
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Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.