Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,08% — до 65,39 доллара за баррель. Курс доллара по итогам валютных торгов понедельника снизился на 45 копеек – до 62,45 рубля, евро — на 31 копейку, до 69,61 рубля.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:01

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:10

Официальные курсы доллара и евро понижены почти одинаково

Росбалт06:00

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов

ПРАЙМ02:11

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Газета.Ruвчера в 02:14

Курс валют на 17 декабря

ГЛАС.RU02:26

Рубль укрепился к доллару

Московский Комсомолецвчера в 02:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:53, Ашберн
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Российская газета вчера в 21:55
Происшествия

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
Наука

Одиссея судна «Академик М. А. Лаврентьев»: как исследуют Тихий океан

Именно поэтому экспедиция НИС "Академик М. А. Лаврентьев" в мае 2016 занималась не только геологическими исследованиями, но и изучением живых организмов, обитающих в районе вулкана Пийпа.
Популярная механика 04:15
Общество

В Госдуме оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Ранее «Известия» писали, что депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке.
RT на русском вчера в 02:30
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия

Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже

Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
RT на русском 08:20
Политика

В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 04:39
Авто

Geely совместно с Volvo анонсировали новый кроссовер

Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co. Информацию об этом опубликовали на официальном портале китайского минпрома.
Car.ru вчера в 05:31
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили во время телефонной беседы ситуацию в Сирии и Ливии.
iReactor 09:30
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Общество

Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность

Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Вести.Ru 05:34
Политика

Верховная рада отменила вечернее заседание

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил об отмене вечернего заседания парламента во вторник из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну Рады.
РИА Новости 09:30
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Происшествия

Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей

RT на русском 06:25
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

Российская газета 03:35
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online 15 декабря в 06:39
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Газета.Ru 05:56
Космос

Пуск «Союза» отложен из-за проблем с «Фрегатом»

Вести.Ru 03:25
Авто

Продажи автомобилей Lada в ЕС за 11 месяцев снизились на 7,3%

Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) за первые одиннадцать месяцев 2019 года уменьшились в годовом исчислении на 7,3%, до 4,52 тысячи машин, а в том числе в ноябре — на 20,3%, до 291 штуки, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
ПРАЙМ 02:36
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
Футбол

Лещенко, Степашин и Гершкович вошли в консультативный совет «Динамо»

Совет обсудил итоги выступления «Динамо» в первой части чемпионата России-2019/20, развитие футбольной академии «Динамо» имени Яшина, взаимодействие со спонсорами и партнерами клуба, основные направления работы с болельщиками и привлечение новых зрителей на домашние матчи.
Sports.ru 03:16
Футбол

Серия А в рамках борьбы с расизмом показала фото обезьян

Необычную кампанию по борьбе с расизмом начала Серия А, говорится в сообщении лиги.
ProstoProSport 07:51
Общество

Курить на кухнях коммуналок могут запретить

В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир.
Российская газета 09:31
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Происшествия

Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Известия 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное