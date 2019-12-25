Финансы
ИнтерфаксРубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли
Доллар и евро перешли к повышению на Московской бирже в четверг вечером, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли по длинным рублевым позициям после ощутимого роста в предыдущие дни.
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Рубль с утра усилил рост к доллару и евро, а фондовый рынок РФ - без единой динамики
Интересант25 декабря в 02:19
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Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Волейбол
Казанский «Зенит» в девятый раз выиграл Кубок России
Казанский клуб в девятый раз в своей истории завоевал Кубок России. Это рекордный показатель среди команд страны.
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Что может стать наследием ЮНЕСКО Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
Общество
Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Общество
Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России
Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Технологии
Volkswagen придумал робота для зарядки электромобилей
Экономика
Частные инвесторы оценили рынок
Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в РФ в 2020 году
Модернизированные версии Hyundai Solaris и Creta дебютируют на российском рынке уже в первой половине грядущего года.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Авто
Бюджетный кроссовер Renault Triber вышел на новые рынки
Компания Renault сообщила о начале продаж нового кроссовера Triber в Индонезии, ЮАР и Индии.
Футбол
ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 32 млн евро в год
По информации известного итальянского журналиста Николо Ширы, спортивный директор ПСЖ Леонардо предложил 21-летнему игроку новое соглашение на 5 лет с окладом 32 млн евро в год.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Космос
Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый
Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Армия и оружие
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Единоборства
Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру
Российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
Прежде всего, Брюн рассказал об одном из самых популярных препаратов – ацетилсалициловой кислоте ("Аспирин").
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Биатлон
Биатлонист Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонист из Санкт-Петербурга Алексей Слепов с чистой стрельбой одержал победу в спринте на традиционных отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка».
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.