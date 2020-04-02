Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже существенно дорожает к доллару США и евро. По состоянию на 10:27 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 97,5 копейки к предыдущему закрытию до 77,8150 рубля.

Рубль в начале торгов заметно укрепляется к доллару и евро

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